Первые паспорта болельщиков будут выданы на матчах «Рубина» с «Уфой» и ЦСКА

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов рассказал о примерной дате старта выдачи паспортов болельщиков (Fan ID).

По его словам, первые паспорта посетителям «Казань-Арены» будут выданы перед матчами «Рубина» с «Уфой» и ЦСКА. Напомним, что с уфимским клубом казанцы сыграют 6 мая, а встреча с армейцами состоится 17 мая.

«У нас будут два тестовых матча в мае: «Рубин» – «Уфа» и «Рубин» – ЦСКА. Это значит, что все сервисы мы будем максимально апробировать в этих играх на «Казань-Арене». Это встречи РФПЛ, но все службы будут работать как на Кубке конфедераций. Постараемся смоделировать эти матчи, как это будет летом на играх Кубка с точки зрения безопасности, логистики, сервисов и так далее.

Мы планируем, особенно на матче с ЦСКА, сделать перекрытия как на Кубке конфедераций, пешеходную зону до арены, будут работать в нужном количестве стюарды, контролеры-распределители. Также мы планируем протестировать Fan ID. Пока что находимся в диалоге с Минсвязью, решаем, как это будет: либо весь стадион, либо какая-то часть.

Это регулярный матч и заставлять всех заполнять эти формы достаточно проблематично. Мы определим для себя какую-то часть зрителей и им сделаем паспорт болельщика, чтобы можно было проверить систему контроля доступа, как это все работает», – отметил он.