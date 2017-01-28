«Челси» ведет переговоры с «Шальке-04» о переходе Колашинаца

Защитник «Шальке-04» Сеад Колашинац во время зимнего трансферного окна может стать игроком «Челси». По информации источника, на данный момент стороны ведут переговоры о переходе 23-летнего боснийца. Ранее сообщалось, что в услугах игрока также заинтересован «Ювентус».

По данным Transfermarkt, стоимость Колашинаца составляет 6 миллионов евро. В нынешнем сезоне защитник провел за «Шальке-04» в Бундеслиге 14 матчей, в которых записал на свой счет два гола и три результативные передачи.