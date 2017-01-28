«Мордовия» проведет сбор в Крыму

Как сообщил главный тренер «Мордовии» Дмитрий Черышев, свой первый зимний сбор команда проведет в Крыму. На полуостров саранцы отправятся 31 января. Также специалист выразил благодарность властям республики, создающим все условия для сохранения «Мордовией» прописки в ФНЛ.

«Хочу поблагодарить главу и руководство республики Мордовия, которые в межсезонье делают все возможное, чтобы команда сохранила место в ФНЛ. В понедельник мы проводим медосмотр, а во вторник отправляемся на сбор в Крым. Для подготовки к весенней части чемпионата берем с собой 30 футболистов, среди которых восемь воспитанников мордовского футбола», – сказал Черышев.

После 24-х туров ФНЛ «Мордовия», сотрудники и игроки которой не получают зарплату с весны прошлого года, располагается на 18-й строчке в турнирной таблице.