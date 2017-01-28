Клопп проиграл три подряд домашних матча впервые с 2007 года

В матче 1/16 финала Кубка Англии «Ливерпуль» на своем поле потерпел поражение от «Вулверхэмптона» (1:2) и вылетел из розыгрыша турнира. Данное поражение стало для красных третьим подряд во всех турнирах на «Энфилд Роуд».

Напомним, ранее подопечные Юргена Клоппа уступили «Саутгемптону» в Кубке английской лиги (0:1) и «Суонси» в рамках АПЛ (2:3). Отметим, что немецкий специалист проиграл три домашних игры кряду впервые с апреля 2007 года, когда являлся главным тренером «Майнца».

На данный момент «Ливерпуль» занимает в турнирной таблице АПЛ четвертое место, имея в активе 45 очков.