Руни хочет освоить тренерскую профессию по завершении карьеры игрока

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни заявил, что намерен попробовать себя на тренерском поприще после завершения карьеру игрока.

«С возрастом мысли о будущем начинают посещать тебя все чаще. Я хотел бы тренировать, после того, как повешу бутсы на гвоздь. Я в футболе всю жизнь, и как только настанет завершать карьеру, я начну думать, как продолжить оставаться в игре. Надеюсь, мне предоставится шанс стать тренером», – подчеркнул Руни.

В текущем сезоне 31-летний футболист отметился пятью голами и 10-ю результативными передачами в 27-ми поединках.