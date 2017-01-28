Бериша: «Может, когда-то дорасту до уровня Роналду»

Полузащитник «Терека» Бернард Бериша признался, что симпатизирует игре нападающего «Реала» Криштиану Роналду. По словам Бериши, в будущем он хотел бы достичь уровня португальского форварда.

— Я всегда следил за ним, чтобы научиться каким-то качествам: с детства, например, обожал, как он владеет мячом. Но если бы я мог забрать одно из качеств Криштиану, это был бы удар: скорость-то у меня и так неплохая. Может быть, и я когда-то дорасту до такого топ-уровня, как Роналду.

— В чем для вас Криштиану лучше Месси?

— Он совершенный как атлет. Лео многими вещами владеет, может, даже лучше Криштиану, мы не увидим больше такого футболиста на своей памяти, как Месси. Но и Роналду может забить любым ударом, любой ногой или даже головой.

В нынешнем розыгрыше РФПЛ Бериша забил три гола и сделал три результативные передачи в 16 матчах.