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    Бериша: «Может, когда-то дорасту до уровня Роналду»

    Полузащитник «Терека» Бернард Бериша признался, что симпатизирует игре нападающего «Реала» Криштиану Роналду. По словам Бериши, в будущем он хотел бы достичь уровня португальского форварда.

    — Я всегда следил за ним, чтобы научиться каким-то качествам: с детства, например, обожал, как он владеет мячом. Но если бы я мог забрать одно из качеств Криштиану, это был бы удар: скорость-то у меня и так неплохая. Может быть, и я когда-то дорасту до такого топ-уровня, как Роналду.

    — В чем для вас Криштиану лучше Месси?

    — Он совершенный как атлет. Лео многими вещами владеет, может, даже лучше Криштиану, мы не увидим больше такого футболиста на своей памяти, как Месси. Но и Роналду может забить любым ударом, любой ногой или даже головой.

    В нынешнем розыгрыше РФПЛ Бериша забил три гола и сделал три результативные передачи в 16 матчах.

    Источник: «Матч ТВ»

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    28.01.2017 09:27
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 29 января 2017, 01:43

      молодец!!!!!

      0
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      Рейтинг: +915

      спанчес 28 января 2017, 12:16

      любым ударом, любой ногой или даже любой головой.

      1
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      Рейтинг: +168

      RealDiMoNMadrid > спанчес 28 января 2017, 13:20

      Любой головой :)
      Помню в нашей школьной лиге нападающей нашей команды закатил мяч в пустые ворота своим пинусом)) Гол засчитали, но на следующий день мы узнали,что команду дисквалифицировали за неспортивное поведение)
      Вот такая строгая учительница по физ-ре))

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