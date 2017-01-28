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    Орещук: «В «Рубине» или «Ростове» Рязанцев способен стать лидером»

    Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук считает, что полузащитник «Зенита» Александр Рязанцев, который, по всей видимости, вскоре покинет Петербург, может стать лидером в других командах российской Премьер-лиги.

    По неофициальным данным, наибольшую заинтересованность в переходе Рязанцева проявляет «Уфа».

    «Где ждать Рязанцева? Однозначно в российском клубе. На мой взгляд, такой игрок не помешал бы «Рубину» или «Ростову», где Рязанцев способен стать настоящим лидером», – отметил Орещук.

    Напомним, что в нынешнем сезоне 30-летний полузащитник не появлялся на поле в составе первой команды «Зенита».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    28.01.2017 01:30
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