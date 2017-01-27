Александр Кержаков может перейти в «Кайрат»

Нападающий «Зенита» Александр Кержаков может воссоединиться со своим бывшим партнером по атаке сине-бело-голубых Андреем Аршавиным в «Кайрате».

По существующей информации, к смене клубной прописки Кержакова подталкивает недопонимание с главным тренером «Зенита» Мирчей Луческу, который не видит любимца питерских болельщиков в основном составе клуба.

Напомним, Кержаков мог перебраться в «Кайрат» ещe в 2015 году, однако на тот момент отклонил предложение из Казахстана.

В текущем сезоне форвард провел за «Зенит» девять матчей, забил один мяч и отдал две результативные передачи.