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Александр Кержаков может перейти в «Кайрат»

27 января 2017, 20:17
29

Нападающий «Зенита» Александр Кержаков может воссоединиться со своим бывшим партнером по атаке сине-бело-голубых Андреем Аршавиным в «Кайрате».

По существующей информации, к смене клубной прописки Кержакова подталкивает недопонимание с главным тренером «Зенита» Мирчей Луческу, который не видит любимца питерских болельщиков в основном составе клуба.

Напомним, Кержаков мог перебраться в «Кайрат» ещe в 2015 году, однако на тот момент отклонил предложение из Казахстана.

В текущем сезоне форвард провел за «Зенит» девять матчей, забил один мяч и отдал две результативные передачи.

Источник: Life
Россия. Премьер-лига Казахстан. Премьер-Лига Трансферы зимы-2017 Зенит Кайрат Аршавин Андрей Кержаков Александр
Комментарии (29)
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Diman67
1485538118
Пора Саня, пора
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la verdad
1485538884
Значит будет второй том автобиографии. На казахском :))))
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spartach n1
1485540313
На повышение-это нормально !
Ответить
Ще Гевара
1485556917
Жаль, что в чемпионате России не пригодился.
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Aidosinho
1485557692
В полне реально. По проторенной дорожке. Как тимощук и аршавин
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нейтральныйкакникто
1485559274
Лучше в Томь, за небольшую зарплату. Думаю у многих болельщиков это вызвало бы большее одобрение и подняло рейтинг Кержакова
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Viktor781
1485935915
Ещё в ЛЧ поиграет, за Кайрат.
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Аид666
1487220191
Было бы неплохо!
Ответить
Garrincha58
1487225278
туда еще попасть надо
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XaXatyn
1491377983
Мне кажется Керж в свои 34 на поле выглядит лучше, чем Кокорин !
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