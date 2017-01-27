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    Александр Кержаков может перейти в «Кайрат»

    Нападающий «Зенита» Александр Кержаков может воссоединиться со своим бывшим партнером по атаке сине-бело-голубых Андреем Аршавиным в «Кайрате».

    По существующей информации, к смене клубной прописки Кержакова подталкивает недопонимание с главным тренером «Зенита» Мирчей Луческу, который не видит любимца питерских болельщиков в основном составе клуба.

    Напомним, Кержаков мог перебраться в «Кайрат» ещe в 2015 году, однако на тот момент отклонил предложение из Казахстана.

    В текущем сезоне форвард провел за «Зенит» девять матчей, забил один мяч и отдал две результативные передачи.

    Источник: Life

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    27.01.2017 20:17
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 5 апреля 2017, 10:39

      Мне кажется Керж в свои 34 на поле выглядит лучше, чем Кокорин !

      0
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    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 16 февраля 2017, 09:07

      туда еще попасть надо

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2460

      Аид666 16 февраля 2017, 07:43

      Было бы неплохо!

      1
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      Рейтинг: +236

      Viktor781 1 февраля 2017, 10:58

      Ещё в ЛЧ поиграет, за Кайрат.

      0
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      Рейтинг: +1255

      нейтральныйкакникто 28 января 2017, 02:21

      Лучше в Томь, за небольшую зарплату. Думаю у многих болельщиков это вызвало бы большее одобрение и подняло рейтинг Кержакова

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      Рейтинг: +312

      Zly > нейтральныйкакникто 28 января 2017, 03:26

      А может в Уфу, к Сергею Богдановичу...молодежь учить да и практика будет

      0
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      Рейтинг: +27

      Aidosinho 28 января 2017, 01:54

      В полне реально. По проторенной дорожке. Как тимощук и аршавин

      0
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      Рейтинг: +1570

      Ще Гевара 28 января 2017, 01:41

      Жаль, что в чемпионате России не пригодился.

      1
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      Рейтинг: +148

      grafff 27 января 2017, 23:30

      интересно

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      Рейтинг: +264

      dimid 27 января 2017, 23:14

      вот там они и споются.

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      Рейтинг: +1022

      Joko21 27 января 2017, 23:00

      Жаль, что в Локомотив его Зенит не отпустил. Тут он на виду хотя бы был

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