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  • Кубок Англии. Гол Ивановича помог «Челси» разгромить «Брентфорд» и другие результаты

Кубок Англии. Гол Ивановича помог «Челси» разгромить «Брентфорд» и другие результаты

28 января 2017, 19:57
6

В матче 1/16 финала Кубка Англии «Челси» в родных стенах одержал крупную победу над «Брентфордом» со счетом 4:0 и прошел в следующую стадию турнира. Одним из голов в составе лондонского клуба отметился защитник Бранислав Иванович, который близок к переходу в «Зенит».

В других встречах «Манчестер Сити» в гостях разгромил «Кристал Пэлас», «Тоттенхэм» на последних минутах вырвал непростую победу над «Уикомб Уондерерс», добыв путевку в 1/8 финала в компенсированное время.

Кубок Англии. 1/16 финала

Кристал Пэлас – Манчестер Сити – 0:3 (0:1)

Голы: 0:1 – Стерлинг, 43; 0:2 – Сане, 71; 0:3 – Туре, 90+3.

Тоттенхэм – Уикомб Уондерерс – 4:3 (0:2)

Голы: 0:1 – Хейс, 23; 0:2 – Хейс, 36; 1:2 – Сон, 60; 2:2 – Янссен, 64 (с пенальти); 2:3 – Томпсон, 84; 3:3 – Алли, 89; 4:3 – Сон, 90+7.

Челси – Брентфорд – 4:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Виллиан, 14; 2:0 – Педро, 21; 3:0 – Иванович, 69; 4:0 – Батшуайи, 81 (с пенальти).

Календарь Кубка Англии

Источник: Бомбардир.ру
Англия. Кубок Кристал Пэлас Манчестер Сити Тоттенхэм Уиком Уондерерс Челси Брентфорд
Комментарии (6)
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ЦСКА 2015-2016
1485623131
Последний матч,последний гол,последний передачи.ИВАНОВИЧ был один из отличным защитником в составе ЧЕЛСИ.Удачи и здоровье тебе////////
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UmbroDon
1485626567
Бранислав всегда играет на все 100%
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Mr Abdullaev
1485628262
"Гол Ивановича" потому что скоро Рпл ??
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mederator
1485680615
Иванович молодец.
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Pourport
1485702385
Иванович отличный игрок,3 матча слажал вот и на лавочке оказался.
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