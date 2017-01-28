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Челси - Брентфорд

28.01.2017, Суббота, 18:00 мск Лондон, стадион Стэмфорд Бридж Трансляция: МАТЧ! ФУТБОЛ 1 Англия. Кубок, 1/16 финала Челси - Брентфорд
Обзор матча
Англия. Кубок (2012/2013)
4 раунд
повторный матч		 17 февраля, воскресенье 16:00 Челси 4:0 Брентфорд
Англия. Кубок (2012/2013)
4 раунд
27 января, воскресенье 16:00 Брентфорд 2:2 Челси
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    Рейтинг: +566

    Mr Abdullaev 28 января 2017, 18:57

    Красавыыыы

    0
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    Рейтинг: +9

    M@SiK 28 января 2017, 16:58

    4-0

    0
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