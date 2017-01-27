Каррера имеет повышенный интерес к Фернандесу, но ЦСКА не хочет отпускать игрока

ЦСКА не намерен отпускать защитника Марио Фернандеса в «Спартак», несмотря на личный интерес главного тренера красно-белых Массимо Карреры.

«Тема перехода в «Спартак» Марио Фернандеса не то что закрыта, она и не открывалась. Марио даже в теории не станет обсуждать переход в «Спартак», не говоря уже о позиции клуба: ЦСКА никогда не продаст своего лучшего игрока такому принципиальному сопернику. Единственное, что правда во всей этой истории, так это повышенный интерес к Марио со стороны Массимо Карреры», — рассказал источник, близкий к ситуации.

Ранее сообщалось, что в услугах Фернандеса также заинтересован «Челси». В нынешнем сезоне РФПЛ бразилец с российским гражданством провел 17 матчей, отметившись одной результативной передачей.