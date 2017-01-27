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    Каррера имеет повышенный интерес к Фернандесу, но ЦСКА не хочет отпускать игрока

    ЦСКА не намерен отпускать защитника Марио Фернандеса в «Спартак», несмотря на личный интерес главного тренера красно-белых Массимо Карреры.

    «Тема перехода в «Спартак» Марио Фернандеса не то что закрыта, она и не открывалась. Марио даже в теории не станет обсуждать переход в «Спартак», не говоря уже о позиции клуба: ЦСКА никогда не продаст своего лучшего игрока такому принципиальному сопернику. Единственное, что правда во всей этой истории, так это повышенный интерес к Марио со стороны Массимо Карреры», — рассказал источник, близкий к ситуации.

    Ранее сообщалось, что в услугах Фернандеса также заинтересован «Челси». В нынешнем сезоне РФПЛ бразилец с российским гражданством провел 17 матчей, отметившись одной результативной передачей.

    Источник: Чемпионат.ком

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    27.01.2017 14:06
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +459

      sour12 27 января 2017, 18:24

      отпустили бы за большие деньги или отдали в аренду если только от этого зависела победа в ЛЕ или выход в 14 ЛЧ ....ради блага Российского футбола можно иногда и поскупиться клубными принципами.

      0
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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 27 января 2017, 15:16

      Да за 50 ярдов можно было второй Китайский чемпионат сделать

      0
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      Рейтинг: +18968

      zico2205 27 января 2017, 14:39

      Спартак не на шутку разошелся...Федун не жалеет бабла, чтобы наконец стать чемпионом...Посмотрим- чем ответит Зенитушка ??? Пока что, Спартак укрепился основательней...

      3
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      Рейтинг: +1843

      Kulimen > zico2205 27 января 2017, 14:41

      Зенит уже во всю стадионом отвечает...там бабла гораздо больше крутится.

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      Рейтинг: +11277

      "supermax" > Kulimen 27 января 2017, 17:39

      стадионом на котором то потом то обвалы...достойно

      0
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      Рейтинг: +11277

      "supermax" > "supermax" 27 января 2017, 17:39

      потоп*

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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 > Kulimen 27 января 2017, 18:24

      Если бы не газпром ,достояния народа, где-бы был ваш зенит? А над историей со строительством стадиона, вся страна уже смеется!

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