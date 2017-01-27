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  • Каррера имеет повышенный интерес к Фернандесу, но ЦСКА не хочет отпускать игрока

Каррера имеет повышенный интерес к Фернандесу, но ЦСКА не хочет отпускать игрока

27 января 2017, 14:06
11

ЦСКА не намерен отпускать защитника Марио Фернандеса в «Спартак», несмотря на личный интерес главного тренера красно-белых Массимо Карреры.

«Тема перехода в «Спартак» Марио Фернандеса не то что закрыта, она и не открывалась. Марио даже в теории не станет обсуждать переход в «Спартак», не говоря уже о позиции клуба: ЦСКА никогда не продаст своего лучшего игрока такому принципиальному сопернику. Единственное, что правда во всей этой истории, так это повышенный интерес к Марио со стороны Массимо Карреры», — рассказал источник, близкий к ситуации.

Ранее сообщалось, что в услугах Фернандеса также заинтересован «Челси». В нынешнем сезоне РФПЛ бразилец с российским гражданством провел 17 матчей, отметившись одной результативной передачей.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак Фернандес Марио Каррера Массимо
Комментарии (11)
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zico2205
1485517154
Спартак не на шутку разошелся...Федун не жалеет бабла, чтобы наконец стать чемпионом...Посмотрим- чем ответит Зенитушка ??? Пока что, Спартак укрепился основательней...
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RedWhiteFans2
1485519386
Да за 50 ярдов можно было второй Китайский чемпионат сделать
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sour12
1485530666
отпустили бы за большие деньги или отдали в аренду если только от этого зависела победа в ЛЕ или выход в 1\4 ЛЧ ....ради блага Российского футбола можно иногда и поскупиться клубными принципами.
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