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  • «Зенит» вылетел на вторые сборы в Испанию без Александра Кержакова и Новосельцева

«Зенит» вылетел на вторые сборы в Испанию без Александра Кержакова и Новосельцева

27 января 2017, 10:18
6

В пятницу, 27 января, «Зенит» вылетел на вторые подготовительные сборы, которые пройдут в Испании. Стоит отметить, что в состав сине-бело-голубых не попали нападающий Александр Кержаков и защитник Иван Новосельцев.

Тренерский штаб вызвал на сборы 30 игроков:

Юрий Лодыгин, Михаил Кержаков, Андрей Лунев, Егор Бабурин, Игорь Смольников, Александр Анюков, Сергей Зуйков, Николас Ломбертс, Луиш Нету, Никита Каккоев, Вукашин Йованович, Доменико Кришито, Юрий Жирков, Евгений Чернов, Леон Мусаев, Хави Гарсия, Эрнани, Маурисио, Ибрагим Цаллагов, Артур Юсупов, Павел Могилевец, Жулиано, Мигел Данни, Даниил Лесовой, Роберт Мак, Олег Шатов, Йоан Молло, Лука Джорджевич, Александр Кокорин, Артем Дзюба.

Сборы пройдут в Аликанте с 27 января по 6 февраля. За это время команда планирует провести пять контрольных матчей против «Волеренги», «Легии», «Одда», «Спарты» и «Оденсе».

Источник: ФК «Зенит»
Россия. Премьер-лига Зенит Кержаков Александр Новосельцев Иван
Комментарии (6)
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СОКОЛ САРАТОВ
1485507671
УДАЧИ ВСЕМ НА СБОРАХ
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порт
1485514692
У Новосельцева травма, а Кержаков сам попросил тренера не брать его на эти сборы.
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Garfild 44
1485516971
!!!!
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la verdad
1485518046
Улыбнул Никита Каккоев :)
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Genchik92
1485519645
Даниил Лесовой огонь парнишка играет !!....
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