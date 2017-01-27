«Эвертон» предлагает контракт отбывающему дисквалификацию за кокаин воспитаннику

Руководство «Эвертона» готово предложить 12-месячный контракт воспитаннику своей академии Джозе Бакстеру. Напомним, что в прошлом сезоне футболист «Шэффилда» был уличен в употреблении кокаина. Бакстер отстранен от футбола сроком на один год, а подобный случай стал для него вторым в карьере. Игрок сможет вернуться в игру только в июне 2017 года.

«Не так много людей получают в жизни второй шанс. У меня же появляется третий», – поделился впечатлениями футболист.

Отметим, что Бакстер является самым молодым игроком, дебютировавшим в «Эвертоне». Это случилось в сезоне-2008/2009 в матче против «Блэкберна». На момент дебюта возраст игрока составлял 16 лет и 191 день.