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    Эбесилио, расторгнувший контракт с «Анжи», стал игроком АПОЭЛа

    Бывший полузащитник «Анжи» Лоренцо Эбесилио стал игроком АПОЭЛа. Как сообщает официальный сайт кипрского клуба, со своей новой командой 25-летний голландец подписал контракт, рассчитанный на 2,5 года. Напомним, ранее игрок расторг соглашение с махачкалинцами и стал свободным агентом.

    За «Анжи» Эбесилио выступал с 2015 года. В нынешнем сезоне полузащитник провел за «орлов» в РФПЛ 13 матчей, в которых забил один гол и отметился двумя результативными передачами.

    Таблица зимних трансферов РФПЛ

    Источник: ФК АПОЭЛ

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    26.01.2017 19:02
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