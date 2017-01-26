Эбесилио, расторгнувший контракт с «Анжи», стал игроком АПОЭЛа

Бывший полузащитник «Анжи» Лоренцо Эбесилио стал игроком АПОЭЛа. Как сообщает официальный сайт кипрского клуба, со своей новой командой 25-летний голландец подписал контракт, рассчитанный на 2,5 года. Напомним, ранее игрок расторг соглашение с махачкалинцами и стал свободным агентом.

За «Анжи» Эбесилио выступал с 2015 года. В нынешнем сезоне полузащитник провел за «орлов» в РФПЛ 13 матчей, в которых забил один гол и отметился двумя результативными передачами.

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