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  • Агент Индио: «Если ЦСКА действительно нужен мой клиент, то будет легко провести сделку»

Агент Индио: «Если ЦСКА действительно нужен мой клиент, то будет легко провести сделку»

25 января 2017, 19:23
4

Футбольный агент Мануэль Пирес, представляющий интересы нападающего «Эшторила» Матеуса Индио, заявил, что его клиент может перейти в ЦСКА, если московский клуб этого действительно захочет. Ранее сообщалось, что армейцы готовы заплатить за 20-летнего футболиста 3,5 миллиона евро.

«Интересуется ли ЦСКА Матеусом? Этот вопрос следует задать руководству ЦСКА. Ко мне обращались несколько российских и других европейских клубов с целью узнать условия для возможного трансфера Матеуса Индио.

До вчерашнего дня информация об интересе ЦСКА была всего лишь слухом, но сейчас их интерес кажется реальным, возможно, они сделают официальное предложение, чтобы приобрести Индио перед началом следующего сезона.

«Эшторил» в это зимнее трансферное окно заинтересован в полноценном трансфере, поэтому будет легко провести сделку, если ЦСКА действительно нужен Матеус и они хотят осуществить трансфер прямо сейчас», – сказал агент.

В нынешнем сезоне Индио провел за «Эшторил» в Примейре 15 матчей, в которых забил три мяча и сделал одну голевую передачу.

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Португалия. Примейра ЦСКА Эшторил
Комментарии (4)
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Diman67
1485362632
я уж подумал старина лотар решил помочь коням в трудную минуту))
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mialkov
1485364464
Легкость сделки - настораживает!
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vladimir-7
1485414040
Нужно посмотреть игрока со всех сторон и не забывать о своей молодёжи.
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