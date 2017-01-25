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    Коновалов: «Считаю, что Риера еще пять лет спокойно может играть»

    Тренер по физподготовке Василий Коновалов рассказал о работе с бывшим полузащитником «Ливерпуля» Альбертом Риерой. Специалист приводил игрока в надлежащую форму. 34-летний хавбек намерен продолжить карьеру в «Томи».

    «Определенные проблемы, конечно, были. Но мне понравилась наша работа. Поначалу мы общались через переводчика. У меня не хватало словарного запаса, чтобы объяснить Альберту какие-то конкретные упражнения. А спустя два с половиной месяца сам Риера стал понимать русский, и дело пошло быстрее.

    Он очень целеустремленный парень, все время всем интересуется, ему есть с чем сравнивать. Он поиграл на хорошем уровне, поработал с известными тренерами. Считаю, испанец может еще пять лет спокойно поиграть», – заявил Коновалов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    25.01.2017 18:59
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