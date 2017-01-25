Кубок африканских наций. Египет и Гана пробились в четвертьфинал

Ох, сыграла ничейка и тм)))
В матче группового этапа Кубка африканских наций сборная Египта с минимальным счетом одержала победу над Ганой – 1:0. Судьбу встречи решил единственный гол в исполнении Мохамеда Салаха.
В другой встрече тура команды Уганды и Мали, обменявшись голами в середине второго тайма, свели дело к ничейному исходу – 1:1.
Таким образом, из квартета D в четвертьфинал вышли сборные Египта и Ганы, которые по итогам трех туров набрали семь и шесть очков соответственно.
Кубок африканский наций. Группа D. 3-й тур
Гол: 1:0 – Салах, 11.
Голы: 1:0 – Мийя, 70; 1:1 – Биссума, 73.
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