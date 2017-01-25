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    Кубок африканских наций. Египет и Гана пробились в четвертьфинал

    В матче группового этапа Кубка африканских наций сборная Египта с минимальным счетом одержала победу над Ганой – 1:0. Судьбу встречи решил единственный гол в исполнении Мохамеда Салаха.

    В другой встрече тура команды Уганды и Мали, обменявшись голами в середине второго тайма, свели дело к ничейному исходу – 1:1.

    Таким образом, из квартета D в четвертьфинал вышли сборные Египта и Ганы, которые по итогам трех туров набрали семь и шесть очков соответственно.

    Кубок африканский наций. Группа D. 3-й тур

    Египет – Гана – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Салах, 11.

    Уганда – Мали – 1:1 (0:0)

    Голы: 1:0 – Мийя, 70; 1:1 – Биссума, 73.

    Календарь Кубка африканских наций

    Турнирные таблица Кубка африканских наций

    Источник: Бомбардир.ру

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    25.01.2017 23:52
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 26 января 2017, 00:19

      Ох, сыграла ничейка и тм)))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +86

      Хотел же ставить на ничью 26 января 2017, 00:07

      Поздравляю

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