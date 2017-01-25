Риера: «Томь»? Я хочу играть, а деньги – не проблема»

Испанский полузащитник Альберт Риера прокомментировал сообщение о своей готовности выступать за «Томь». 34-летний футболист, известный по играм за «Ливерпуль», отметил, что финансовая сторона в данном случае для него не важна.

«Если говорить о финансовой ситуации в «Томи», для меня деньги – не проблема. Я только хочу играть. И Томск был первым, кто дал мне шанс. Но заявка новых игроков закрыта. Поэтому смотрю и дальше, где смогу играть. Томск попробует решить проблему с заявкой. А пока буду тренироваться. Хочу помочь команде», – заявил Риера.

Последним клубом испанца была словенский «Копер», за который хавбек выступал в сезоне-2015/16.