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    Риера: «Томь»? Я хочу играть, а деньги – не проблема»

    Испанский полузащитник Альберт Риера прокомментировал сообщение о своей готовности выступать за «Томь». 34-летний футболист, известный по играм за «Ливерпуль», отметил, что финансовая сторона в данном случае для него не важна.

    «Если говорить о финансовой ситуации в «Томи», для меня деньги – не проблема. Я только хочу играть. И Томск был первым, кто дал мне шанс. Но заявка новых игроков закрыта. Поэтому смотрю и дальше, где смогу играть. Томск попробует решить проблему с заявкой. А пока буду тренироваться. Хочу помочь команде», – заявил Риера.

    Последним клубом испанца была словенский «Копер», за который хавбек выступал в сезоне-2015/16.

    Источник: «Советский спорт»

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    25.01.2017 16:19
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +886

      xColaz 25 января 2017, 19:03

      Жесть! Как же он там выживет то?

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