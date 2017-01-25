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    Агент: «Грозав покидает «Терек»

    Румынский полузащитник «Терека» Георге Грозав намерен сменить клуб. Как отметил агент футболиста Лучиан Маринеску, его клиент имеет несколько вариантов продолжения карьеры.

    «Контракт Грозава истекает через шесть месяцев. Несколько команд проявляют к нему интерес. Но пока мне не хотелось бы говорить, где именно продолжит свою карьеру хавбек. Надо подождать подписания контракта», – приводит слова агента Digi Sport.

    В текущем сезоне Грозав провел в чемпионате России 16 матчей, в которых забил четыре гола и отдал одну результативную передачу.

    Источник: Бомбардир.ру

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    25.01.2017 15:22
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +17971

      арейская 26 января 2017, 03:00

      Да, жаль, "Терек" явно не выигрывает от этого трансфера, кроме денег конечно

      0
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 25 января 2017, 18:26

      Типичный Терек... Постоянно хороших игроков безвольно просерают... Чего только тот же Рыбусь стоил, которого просто безвольно потеряли, вместо того чтобы его продлитиь и продать за 10 лямов спокойненько...

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      Рейтинг: +571

      RJM555 > ivanthebest 26 января 2017, 10:43

      Просто Терек по человечески относится к футболистам которые играют в клубе.

      0
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest > RJM555 26 января 2017, 14:43

      А в чём человечность? Объясни... По-моему получить за игрока компенсацию, за его действующий контракт, это абсолютно нормально... Они же не заставляли его насильно играть без оплаты и еды...

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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 25 января 2017, 16:49

      Только не это! не надо его отпускать Тереку! он как раз начал проявлять себя и очнь стараеться. он в данный момент лучщий в команде!

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