Агент: «Грозав покидает «Терек»

Румынский полузащитник «Терека» Георге Грозав намерен сменить клуб. Как отметил агент футболиста Лучиан Маринеску, его клиент имеет несколько вариантов продолжения карьеры.

«Контракт Грозава истекает через шесть месяцев. Несколько команд проявляют к нему интерес. Но пока мне не хотелось бы говорить, где именно продолжит свою карьеру хавбек. Надо подождать подписания контракта», – приводит слова агента Digi Sport.

В текущем сезоне Грозав провел в чемпионате России 16 матчей, в которых забил четыре гола и отдал одну результативную передачу.