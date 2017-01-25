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    Риера может провести полгода в «Томи»

    Спортивный директор «Томи» Игорь Кудряшов рассказал о том, будет ли выступать бывший полузащитник «Ливерпуля» и сборной Испании Альберт Риера в составе сибирского клуба.

    «Альберт Риера практически год прожил в Сибири. У него жена из Омска. Он приезжал к нам осенью, так и познакомились. Сейчас для него деньги не стоят на первом месте. Альберт провел прекрасную карьеру.

    Он сам обратился к нам с просьбой помочь команде. Сейчас Риера тренируется с командой, мы смотрим, в каком он физическом состоянии. Если все интересы совпадут, то вполне возможно, что полгода Альберт проведет в «Томи». Мы рассматриваем Риеру на позиции либо крайнего, либо центрального защитника.

    Риера – очень позитивный человек, у него хороший русский. Главное, что у Альберта есть желание помочь сибирскому футболу.

    Пока, к сожалению, возможности устроить его в команду нет, так как еще не закрыты долги. Ждем финансирования. Пока полное затишье. Губернатор обещал, что задолженности будут погашены. Говорили, что финансирование начнется в январе. Но думаю, что в этом месяце не получится, так как пока губернатор в отпуске, ждем его возвращения», – рассказал Кудряшов.

    Ранее стало известно, что 34-летний испанец тренируется с основным составом «Томи» на подготовительном сборе в Турции.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    25.01.2017 11:41
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