Мамаев: «На Кононова обиды не держу, с удовольствием встречусь с ним при возможности»

Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев заявил, что не держит зла на экс-главного тренера «быков» Олега Кононова, высказавшего мнение, что игрок так и не пришел в себя после скандальной вечеринки в Монте-Карло. После тех слов специалиста, футболист сборной России на своей странице в Twitter написал, что не ожидал от него подобного.

«У каждого тренера свое видение игры в футбол. При Кононове у нас появился стиль, «Краснодар» стал сильным, соперники начали воспринимать как одного из лидеров чемпионата. Игра была красивой, нравилась болельщикам, что немаловажно, потому что президент клуба требует от команды именно этого. Конечно, могли занять места выше, но чего-то нам не хватило. Но я могу сказать, что за три года работы с Олегом Георгиевичем я вырос и как футболист, и как личность. У нас были очень хорошие отношения. Надеюсь, они и остались

Кононов прощался с командой после матча с «Зальцбургом». Я очень хотел приехать, но получил травму и находился на лечении в Германии. Хотя все равно позвонил, поблагодарил за все. С удовольствием встречусь, если будет возможность. Мое обращение к Кононову через Twitter? У всех бывает недопонимание. Я еще раз скажу: на Кононова не буду обижаться – этот человек очень много для меня сделал», – сказал Мамаев.

В текущем розыгрыше РФПЛ Мамаев принял участие всего в трех матчах, записав на свой счет две результативные передачи.