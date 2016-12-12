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    Кононов: «Мамаев так и не пришел в себя после Монте-Карло»

    Экс-тренер футбольного клуба «Краснодар» Олег Кононов поделился мнением относительно скандального инцидента в Монте-Карло с участием полузащитника «быков» Павла Мамаева.

    «Когда это все произошло, я сразу подумал о месте Мамаева в «Краснодаре». У меня был негатив к его действиям. Ведь через день он должен был быть у нас на сборах в Австрии. Но позже он приехал, мы поговорили, обсудили эту историю. Безусловно, такие поступки не красят профессионального спортсмена. Это мягко сказано. Но вы вот сейчас видите сами, что он после той истории так и не смог прийти в себя. Потом была травма, после которой сложно было восстановиться. Я вот смотрел на всю эту ситуацию и думал, как такое возможно», — считает Кононов.

    В сезоне-2016/17 Мамаев принял участие в четырех матчах РФПЛ.

    Источник: Спорт FM

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    12.12.2016 22:40
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +3022

      Dgad 13 декабря 2016, 08:41

      Характер и высокомерие его губят, так просто бы его из ЦСКА не отпустили,

      0
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      Рейтинг: +762

      sprint5 13 декабря 2016, 06:53

      не он последний

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3298

      Опорник84 13 декабря 2016, 04:04

      Каждый выбирает свой путь сам! Это наверное пошел по неправильному маршруту! Большие деньги сгубили парня!

      0
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      Рейтинг: +86

      Хотел же ставить на ничью 13 декабря 2016, 00:22

      Хорошо погулял

      0
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      Рейтинг: +191

      bafor 13 декабря 2016, 00:02

      Кононов: "Но вы вот сейчас видите сами, что он после той истории так и не смог прийти в себя." Почему? Что с ним?

      0
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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis 12 декабря 2016, 23:34

      выгони его на х..

      1
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      Рейтинг: +69

      ДИМА1980 12 декабря 2016, 22:57

      всё. спился.

      0
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 12 декабря 2016, 22:52

      Походу его уже капельницы не берут... Всё близка последняя стадия походу, скоро в нарики официально уйдёт...

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