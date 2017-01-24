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    РФС объявил о назначении Бушманова главным тренером молодежной сборной России

    Наставник «Спартака-2» Евгений Бушманов официально назначен на пост старшего тренера молодежной сборной России. Контракт заключен сроком до 15 июля 2019 года.

    Напомним, 45-летний специалист возглавлял вторую команду красно-белых с лета 2013 года.

    «Очень признателен руководству Российского футбольного союза и лично Виталию Леонтьевичу Мутко за предложение возглавить молодежную сборную России. Это очень интересная и ответственная работа, за которую я с удовольствием готов взяться. Для меня это, безусловно, новый вызов.

    Уже на текущей неделе состоится жеребьевка отборочного раунда чемпионата Европы, по результатам которой мы узнаем соперников и календарь матчей. Будем от этого отталкиваться и строить учебно-тренировочный процесс. Календарем ФИФА в марте предусмотрено окно для международных матчей, именно в эти сроки состоится мое знакомство со сборной, которая будет составлена из игроков не старше 1996 года рождения. Задача абсолютно понятна – завоевать путевку в финальную стадию Евро-2019. Также хотел бы выразить благодарность руководству московского «Спартака», в структуре которого я работал со второй командой», – сказал Бушманов.

    Источник: РФС

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    24.01.2017 20:45
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1216

      VikNMar 25 января 2017, 00:03

      Правильно : дорогу молодым .............

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +933

      alll-1 24 января 2017, 22:26

      успехов

      2
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