РФС объявил о назначении Бушманова главным тренером молодежной сборной России

Наставник «Спартака-2» Евгений Бушманов официально назначен на пост старшего тренера молодежной сборной России. Контракт заключен сроком до 15 июля 2019 года.

Напомним, 45-летний специалист возглавлял вторую команду красно-белых с лета 2013 года.

«Очень признателен руководству Российского футбольного союза и лично Виталию Леонтьевичу Мутко за предложение возглавить молодежную сборную России. Это очень интересная и ответственная работа, за которую я с удовольствием готов взяться. Для меня это, безусловно, новый вызов.

Уже на текущей неделе состоится жеребьевка отборочного раунда чемпионата Европы, по результатам которой мы узнаем соперников и календарь матчей. Будем от этого отталкиваться и строить учебно-тренировочный процесс. Календарем ФИФА в марте предусмотрено окно для международных матчей, именно в эти сроки состоится мое знакомство со сборной, которая будет составлена из игроков не старше 1996 года рождения. Задача абсолютно понятна – завоевать путевку в финальную стадию Евро-2019. Также хотел бы выразить благодарность руководству московского «Спартака», в структуре которого я работал со второй командой», – сказал Бушманов.