В «Спартаке» сообщили, что Таски должен вернуться в строй в начале марта

Руководитель медицинского департамента «Спартака» Михаил Вартапетов поделился информацией относительно сроков возвращения в строй защитника Сердара Таски. Напомним, 29-летний игрок получил повреждение в одном из ноябрьских матчей РФПЛ. В текущем розыгрыше Премьер-лиги он принял участие в восьми встречах.

– Насколько серьезно повреждение Таски и когда он сможет вернуться в строй?

– Как мы и говорили, у Таски частичное повреждение внутренней боковой связки коленного сустава. Это требует времени, по всем прогнозам – это начало марта, то есть три месяца с момента получения травмы. Хотелось бы, конечно, побыстрее, но есть свои законы, законы природы, которые очень трудно обойти. Поэтому сроки остаются теми же – начало марта.

– Можно ли говорить, что все последствия от травмы Промеса прошлой осенью окончательно преодолены и он сейчас в тех кондициях, в которых был до повреждения?

– Да, это можно абсолютно точно утверждать. У Промеса никаких остаточных явлений от его травмы нет, и чувствует он себя прекрасно, и настроен хорошо и никаких ограничений мы ему не планируем.