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    В «Спартаке» сообщили, что Таски должен вернуться в строй в начале марта

    Руководитель медицинского департамента «Спартака» Михаил Вартапетов поделился информацией относительно сроков возвращения в строй защитника Сердара Таски. Напомним, 29-летний игрок получил повреждение в одном из ноябрьских матчей РФПЛ. В текущем розыгрыше Премьер-лиги он принял участие в восьми встречах.

    – Насколько серьезно повреждение Таски и когда он сможет вернуться в строй?

    – Как мы и говорили, у Таски частичное повреждение внутренней боковой связки коленного сустава. Это требует времени, по всем прогнозам – это начало марта, то есть три месяца с момента получения травмы. Хотелось бы, конечно, побыстрее, но есть свои законы, законы природы, которые очень трудно обойти. Поэтому сроки остаются теми же – начало марта.

    – Можно ли говорить, что все последствия от травмы Промеса прошлой осенью окончательно преодолены и он сейчас в тех кондициях, в которых был до повреждения?

    – Да, это можно абсолютно точно утверждать. У Промеса никаких остаточных явлений от его травмы нет, и чувствует он себя прекрасно, и настроен хорошо и никаких ограничений мы ему не планируем.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    24.01.2017 19:31
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 25 января 2017, 00:12

      Эх, Сердар…

      0
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      Рейтинг: +5904

      mialkov 24 января 2017, 20:32

      Здоровье Антохи - радует, Сердару - скорейшего восстановления!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +933

      alll-1 24 января 2017, 19:40

      всем здоровья

      2
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