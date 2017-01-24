Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • В «Спартаке» сообщили, что Таски должен вернуться в строй в начале марта

В «Спартаке» сообщили, что Таски должен вернуться в строй в начале марта

24 января 2017, 19:31
3

Руководитель медицинского департамента «Спартака» Михаил Вартапетов поделился информацией относительно сроков возвращения в строй защитника Сердара Таски. Напомним, 29-летний игрок получил повреждение в одном из ноябрьских матчей РФПЛ. В текущем розыгрыше Премьер-лиги он принял участие в восьми встречах.

– Насколько серьезно повреждение Таски и когда он сможет вернуться в строй?

– Как мы и говорили, у Таски частичное повреждение внутренней боковой связки коленного сустава. Это требует времени, по всем прогнозам – это начало марта, то есть три месяца с момента получения травмы. Хотелось бы, конечно, побыстрее, но есть свои законы, законы природы, которые очень трудно обойти. Поэтому сроки остаются теми же – начало марта.

– Можно ли говорить, что все последствия от травмы Промеса прошлой осенью окончательно преодолены и он сейчас в тех кондициях, в которых был до повреждения?

– Да, это можно абсолютно точно утверждать. У Промеса никаких остаточных явлений от его травмы нет, и чувствует он себя прекрасно, и настроен хорошо и никаких ограничений мы ему не планируем.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Таски Сердар
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
alll-1
1485276003
всем здоровья
Ответить
mialkov
1485279168
Здоровье Антохи - радует, Сердару - скорейшего восстановления!
Ответить
filosof sparty
1485292357
Эх, Сердар…
Ответить
Главные новости
«Спартаку» предложили подписать Горецку
11:47
2
Дзюба везде забанил комментатора «Матч ТВ»
11:14
2
Нагучев назвал худший матч, который он комментировал: «Просто ужас»
10:31
ФотоСафонов отреагировал на поступок зрителей, обливших его пивом во время матча
10:15
2
Эйнштейн будет оппонентом Слуцкого в ближайшем матче
09:58
1
ФотоСперцян – лучший игрок дебютного матча в Саудовской Аравии
09:47
3
Трансфер Карпукаса из «Локо» в другой клуб РПЛ полностью завершен
09:41
3
Зенитовец Дркушич перейдет не в ПАОК, а в клуб из Барселоны
09:11
1
Бубнов ответил, можно ли считать «Зенит» явным фаворитом РПЛ
08:34
Сафонов отреагировал на мнение, что у него деревенское лицо
08:25
6
Все новости
Все новости
«Краснодару» дали рекомендацию насчет покупки Мостового у «Зенита»
11:34
Радимов предрек московскому клубу РПЛ борьбу за выживание
11:30
Где смотреть матч «Краснодар» – «Ахмат»: во сколько прямая трансляция: 15 августа 2026
11:04
Где смотреть матч «Ростов» – «Рубин»: во сколько прямая трансляция: 15 августа 2026
11:02
Где смотреть матч ЦСКА – «Факел»: во сколько прямая трансляция: 15 августа 2026
10:59
Директор ЦСКА прокомментировал трансфер Кисляка в Европу
10:59
Где смотреть матч «Родина» – «Акрон»: во сколько прямая трансляция: 15 августа 2026
10:57
Акинфеев высказался о том, что он старше главного тренера ЦСКА
10:43
Трансфер Карпукаса из «Локо» в другой клуб РПЛ полностью завершен
09:41
3
Слуцкий не ответил за свои слова
09:33
2
Зенитовец Дркушич перейдет не в ПАОК, а в клуб из Барселоны
09:11
1
Нагучев объяснил, как относиться к сборной России в период бана
08:40
1
Бубнов ответил, можно ли считать «Зенит» явным фаворитом РПЛ
08:34
Сафонов отреагировал на мнение, что у него деревенское лицо
08:25
6
У Сафонова может стать одним конкурентом в «ПСЖ» меньше
08:19
Гендиректор ЦСКА Бабаев прокомментировал слухи об уходе Кругового в «Спартак»
01:17
5
Глушаков объяснил, почему Дзюбе в Медиалиге будет тяжелее, чем в РПЛ
00:45
Реакция «Краснодара» на дебютный гол Сперцяна за «Аль-Ахли»
00:34
В «Динамо» думают о натурализации самого дорогого легионера
00:21
6
«Галатасарай» поставил ультиматум «Локомотиву» по Батракову
Вчера, 23:42
5
Нагучев спрогнозировал нового чемпиона России
Вчера, 23:31
6
Шварц честно ответил, отговаривали ли его от возвращения в Россию
Вчера, 23:21
1
РПЛ отреагировала на дебютный гол Сперцяна за «Аль-Ахли»
Вчера, 23:14
Генич опасается за «Ростов»: «Их будет переигрывать каждая команда»
Вчера, 22:36
3
Зенитовец Андраде ответил на претензию Талалаева
Вчера, 22:10
1
Мамаев объяснил, почему Даку вытеснит Угальде из состава «Спартака»
Вчера, 21:37
ФотоМостовой лайкнул пост о своем уходе из «Зенита» в другой клуб РПЛ
Вчера, 21:15
6
ФотоИгрока сборной России сравнивают с Фредди Меркьюри
Вчера, 20:50
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+