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    Яя Туре: «Я слишком молод для переезда в Китай»

    Полузащитник «Манчестер Сити» Яя Туре признался, что не планирует переезд в Китай, так как хочет продолжать свою карьеру в Европе.

    «Я не хочу переезжать в Китай. Я еще слишком молод, и я хочу играть в Европе. Не отношу себя к тем, кто играет в футбол только ради денег. Делаю это, потому что мне нравится.

    Взгляните на Ибрагимовича – ему 35 лет, и он собирается играть еще минимум года три. У нас схожий менталитет. В первую очередь, мы любим футбол. А деньги – это лишь бонус», – сказал Туре.

    Напомним, что летом этого года у ивуарийца заканчивается контракт с «Сити». На данный момент стороны ведут переговоры о его продлении. Известно, что один из китайских клубов предлагал Туре зарплату в 24 миллиона евро в год.

    Источник: Goal.com

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    24.01.2017 06:44
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +4934

      polt 24 января 2017, 11:01

      Дзюбу ждут в Китае.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +271

      artem 81 24 января 2017, 10:08

      Сити не продлит, побежит в Китай он уже пешком начинает ходить

      0
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    • ...
      Рейтинг: +31

      JUVIO 24 января 2017, 09:33

      То есть , лямов 7 котрые он получает от шейхов это не счёт?

      -1
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      ...
      Рейтинг: +31

      JUVIO > BYAKONERI 2 февраля 2017, 16:51

      не , не вижу

      0
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    • ...
      Рейтинг: +43204

      Амба Нагорск 24 января 2017, 08:23

      Респект

      0
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