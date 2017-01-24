Яя Туре: «Я слишком молод для переезда в Китай»

Полузащитник «Манчестер Сити» Яя Туре признался, что не планирует переезд в Китай, так как хочет продолжать свою карьеру в Европе.

«Я не хочу переезжать в Китай. Я еще слишком молод, и я хочу играть в Европе. Не отношу себя к тем, кто играет в футбол только ради денег. Делаю это, потому что мне нравится.

Взгляните на Ибрагимовича – ему 35 лет, и он собирается играть еще минимум года три. У нас схожий менталитет. В первую очередь, мы любим футбол. А деньги – это лишь бонус», – сказал Туре.

Напомним, что летом этого года у ивуарийца заканчивается контракт с «Сити». На данный момент стороны ведут переговоры о его продлении. Известно, что один из китайских клубов предлагал Туре зарплату в 24 миллиона евро в год.