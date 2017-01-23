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    Сколари: «В ближайшие два года Неймар встанет на одну ступень с Месси и Роналду»

    Экс-главный тренер сборной Бразилии Луис Фелипе Сколари считает, что в течение двух ближайших лет нападающий «Барселоны» Неймар достигнет одного уровня со своим партнером по команде Лионелем Месси и форвардом «Реала» Криштиану Роналду. Специалист считает, что скоро 24-летний игрок сможет вклиниться в борьбу аргентинца и португальца за звание лучшего игрока в мире, которую они постоянно ведут в последние годы.

    «Роналду и Месси будут продолжать соперничать за право называться лучшим в мире, но, по моему мнению, в ближайшие два года Неймар встанет на одну ступень с ними, и спустя немного времени сместит одного из них.

    Неймар приналдежит к одному из тех феноменов, с которыми мне посчастливилось поработать. Он станет обладателем «Золотого мяча», но вряд ли это произойдет по итогам нынешнего года», – сказал Сколари.

    Напомним, что начиная с 2009 года награду «Золотой мяч» неизменно выигрывали или Месси, или Роналду.

    Источник: Sport.es

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    23.01.2017 22:44
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +54

      Evklid 24 января 2017, 23:38

      С 2008

      1
      Ответить
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      Рейтинг: -130

      калач 24 января 2017, 17:12

      Роналду давно сдулся. 31 год. ЗМ получил за гейство и слезы самого бесполезного игрока Евро 2016. Команду тащит Рамос, пенки может любой бить.
      Месси тащит команду, раздает как Хави в лучшие времена.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +226

      Kybik-Pybik 24 января 2017, 16:20

      Очень Сомнительно... скорее Роналду и Месси постареют, у опустятся до уровня Неймара

      1
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      Рейтинг: +320

      T 72 24 января 2017, 00:47

      Пока эта пара совсем не состарится,вряд ли он потеснит кого

      0
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    • ...
      Рейтинг: +213

      NEMETSRUS 23 января 2017, 23:45

      Не исключено

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