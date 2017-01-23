Сколари: «В ближайшие два года Неймар встанет на одну ступень с Месси и Роналду»

Экс-главный тренер сборной Бразилии Луис Фелипе Сколари считает, что в течение двух ближайших лет нападающий «Барселоны» Неймар достигнет одного уровня со своим партнером по команде Лионелем Месси и форвардом «Реала» Криштиану Роналду. Специалист считает, что скоро 24-летний игрок сможет вклиниться в борьбу аргентинца и португальца за звание лучшего игрока в мире, которую они постоянно ведут в последние годы.

«Роналду и Месси будут продолжать соперничать за право называться лучшим в мире, но, по моему мнению, в ближайшие два года Неймар встанет на одну ступень с ними, и спустя немного времени сместит одного из них.

Неймар приналдежит к одному из тех феноменов, с которыми мне посчастливилось поработать. Он станет обладателем «Золотого мяча», но вряд ли это произойдет по итогам нынешнего года», – сказал Сколари.

Напомним, что начиная с 2009 года награду «Золотой мяч» неизменно выигрывали или Месси, или Роналду.