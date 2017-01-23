Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Мама Еременко: «У Романа все нормально. Он каждый день тренируется, поддерживает форму»

    Нелля Еременко – мама полузащитника ЦСКА Романа Еременко – рассказала, как обстоят дела у ее сына в данный момент. Сегодня она наблюдала за контрольной игрой тульского «Арсенала» с карагандинским «Шахтером» на сборе «оружейников» в турецком Белеке. Напомним, что главным тренером клуба из Казахстана является Алексей Еременко-старший.

    В ноябре 2016 года УЕФА отстранила 29-летнего игрока красно-синих за употребление кокаина. Срок дисквалификации составляет два года.

    – Как поживает Роман? Информации в публичном пространстве совсем мало.

    – У Ромчика все нормально. Он каждый день тренируется, поддерживает форму.

    – Где он сейчас?

    – В Финляндии. Все будет хорошо. Мы в этом уверены.

    – Но некоторые предрекают вашему сыну чуть ли не досрочное завершение карьеры...

    – Не та фамилия!

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    23.01.2017 21:13
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2250

      kvm 23 января 2017, 21:29

      -...кокс на завтрак ему даю

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11