Мама Еременко: «У Романа все нормально. Он каждый день тренируется, поддерживает форму»

Нелля Еременко – мама полузащитника ЦСКА Романа Еременко – рассказала, как обстоят дела у ее сына в данный момент. Сегодня она наблюдала за контрольной игрой тульского «Арсенала» с карагандинским «Шахтером» на сборе «оружейников» в турецком Белеке. Напомним, что главным тренером клуба из Казахстана является Алексей Еременко-старший.

В ноябре 2016 года УЕФА отстранила 29-летнего игрока красно-синих за употребление кокаина. Срок дисквалификации составляет два года.

– Как поживает Роман? Информации в публичном пространстве совсем мало.

– У Ромчика все нормально. Он каждый день тренируется, поддерживает форму.

– Где он сейчас?

– В Финляндии. Все будет хорошо. Мы в этом уверены.

– Но некоторые предрекают вашему сыну чуть ли не досрочное завершение карьеры...

– Не та фамилия!