Крапивка: «С новым инвестором «Кубань» второй круг чемпионата должна прожить без проблем»

Генеральный директор «Кубани» Геннадий Крапивка дал свою оценку текущему финансовому положению клуба. Сегодня игроки желто-зеленых направили письмо вице-премьеру РФ Виталию Мутко и главе Краснодарского края Вениамину Кондратьеву, в котором сообщили, что не получают заработную плату на протяжении семи месяцев.
– Это правда, что клуб больше семи месяцев не платит зарплату игрокам?
– Давайте не будем сейчас вдаваться в подробности и задавать такие вопросы. Работа в этом направлении ведется. Руководство и клуба, и края, и новый инвестор готовы разбираться в ситуации.
– Новый инвестор готов погасить долги?
– По старым долгам он не готов платить, однако по текущей деятельности с ним достигнута договоренность, что деньги будут выплачиваться. Второй круг мы в принципе должны прожить без каких-либо проблем.
– Однако, судя по письму, терпение у игроков уже лопнуло…
– Команда находится на сборах. Я не мог запретить футболистам писать такое письмо. Ситуация трудная, даже критическая…
– Игроки заявляют, что могут не выйти на тренировки и в дальнейшем расторгнуть контракты.
– Все в нашей жизни может быть. Но мы будем стараться, думаю, справимся.
– У вас есть уверенность, что «Кубань» не снимется с первенства ФНЛ и доиграет сезон?
– У нас есть понимание, что мы будем доигрывать сезон. Вопрос о снятии с первенства не стоит. Мы отправили команду на первый сбор. Планируется, что она поедет и на второй. По зарплате намерены погашать долги.