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    Крапивка: «С новым инвестором «Кубань» второй круг чемпионата должна прожить без проблем»

    Генеральный директор «Кубани» Геннадий Крапивка дал свою оценку текущему финансовому положению клуба. Сегодня игроки желто-зеленых направили письмо вице-премьеру РФ Виталию Мутко и главе Краснодарского края Вениамину Кондратьеву, в котором сообщили, что не получают заработную плату на протяжении семи месяцев.

    – Это правда, что клуб больше семи месяцев не платит зарплату игрокам?

    – Давайте не будем сейчас вдаваться в подробности и задавать такие вопросы. Работа в этом направлении ведется. Руководство и клуба, и края, и новый инвестор готовы разбираться в ситуации.

    – Новый инвестор готов погасить долги?

    – По старым долгам он не готов платить, однако по текущей деятельности с ним достигнута договоренность, что деньги будут выплачиваться. Второй круг мы в принципе должны прожить без каких-либо проблем.

    – Однако, судя по письму, терпение у игроков уже лопнуло…

    – Команда находится на сборах. Я не мог запретить футболистам писать такое письмо. Ситуация трудная, даже критическая…

    – Игроки заявляют, что могут не выйти на тренировки и в дальнейшем расторгнуть контракты.

    – Все в нашей жизни может быть. Но мы будем стараться, думаю, справимся.

    – У вас есть уверенность, что «Кубань» не снимется с первенства ФНЛ и доиграет сезон?

    – У нас есть понимание, что мы будем доигрывать сезон. Вопрос о снятии с первенства не стоит. Мы отправили команду на первый сбор. Планируется, что она поедет и на второй. По зарплате намерены погашать долги.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    23.01.2017 20:59
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +345

      zadira56 27 января 2017, 06:29

      Пройти во втордив,где ему и место)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +32

      bacardi023 23 января 2017, 23:30

      С таким губернатором вместо футбола гейбол будет

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