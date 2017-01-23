Крапивка: «С новым инвестором «Кубань» второй круг чемпионата должна прожить без проблем»

Генеральный директор «Кубани» Геннадий Крапивка дал свою оценку текущему финансовому положению клуба. Сегодня игроки желто-зеленых направили письмо вице-премьеру РФ Виталию Мутко и главе Краснодарского края Вениамину Кондратьеву, в котором сообщили, что не получают заработную плату на протяжении семи месяцев.

– Это правда, что клуб больше семи месяцев не платит зарплату игрокам?

– Давайте не будем сейчас вдаваться в подробности и задавать такие вопросы. Работа в этом направлении ведется. Руководство и клуба, и края, и новый инвестор готовы разбираться в ситуации.

– Новый инвестор готов погасить долги?

– По старым долгам он не готов платить, однако по текущей деятельности с ним достигнута договоренность, что деньги будут выплачиваться. Второй круг мы в принципе должны прожить без каких-либо проблем.

– Однако, судя по письму, терпение у игроков уже лопнуло…

– Команда находится на сборах. Я не мог запретить футболистам писать такое письмо. Ситуация трудная, даже критическая…

– Игроки заявляют, что могут не выйти на тренировки и в дальнейшем расторгнуть контракты.

– Все в нашей жизни может быть. Но мы будем стараться, думаю, справимся.

– У вас есть уверенность, что «Кубань» не снимется с первенства ФНЛ и доиграет сезон?

– У нас есть понимание, что мы будем доигрывать сезон. Вопрос о снятии с первенства не стоит. Мы отправили команду на первый сбор. Планируется, что она поедет и на второй. По зарплате намерены погашать долги.