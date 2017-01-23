Дани Алвесу предлагают в Китае 10 миллионов в год

Защитник «Ювентуса» Даниэль Алвес вызвал интерес целого ряда китайских клубов.

По существующей информации, 33-летнего бразильца хотят видеть в своих рядах «Тяньцзинь Цюаньцзянь», «Шанхай СИПГ» и «Хэбэй Чайна Форчун». При этом сообщается, что «Шанхай СИПГ», который возглавляет известный по работе с «Зенитом» Андре Виллаш-Боаш, готов предложить Алвесу контракт с зарплатой в 10 миллионов евро в год.

В нынешнем сезоне игрок провел восемь матчей за «Ювентус», забил один мяч и отметился одной голевой передачей.