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    Дани Алвесу предлагают в Китае 10 миллионов в год

    Защитник «Ювентуса» Даниэль Алвес вызвал интерес целого ряда китайских клубов.

    По существующей информации, 33-летнего бразильца хотят видеть в своих рядах «Тяньцзинь Цюаньцзянь», «Шанхай СИПГ» и «Хэбэй Чайна Форчун». При этом сообщается, что «Шанхай СИПГ», который возглавляет известный по работе с «Зенитом» Андре Виллаш-Боаш, готов предложить Алвесу контракт с зарплатой в 10 миллионов евро в год.

    В нынешнем сезоне игрок провел восемь матчей за «Ювентус», забил один мяч и отметился одной голевой передачей.

    Источник: Francefootball

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    23.01.2017 17:15
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +43

      forza Juve 1 24 января 2017, 14:11

      мда уж.. скоро в Европе никого не останется

      0
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    • ...
      Рейтинг: +585

      ProstoPolzovatel 24 января 2017, 11:47

      Зря китайцы лимит вводят...С такими возможностями они могут Чемпионат Звёзд сделать...и будет в Европе только молодёжь играть)))

      0
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      Рейтинг: +19

      Ювентини-Р.Баджо 24 января 2017, 00:05

      Закрывать пора эту лавочку)))

      0
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      Рейтинг: +10

      Qadji Aleksandr ibn Kosty 23 января 2017, 17:18

      А что так мало?)))почему не 30,40,50???

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