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    Руни заявил, что пока не собирается покидать «Манчестер Юнайтед»

    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни дал понять, что его все устраивает в команде. Ранее сообщалось, что футболисту в Китае готовы платить 60 миллионов фунтов в год.

    «Я был в клубе в течение длительного времени. Конечно, в футболе все часто меняется, я счастлив в «Манчестер Юнайтед». Хочу больше играть. Думаю, у меня еще есть в запасе года два. А дальше посмотрим на ситуацию», – заявил Руни.

    В текущем сезоне 31-летний нападающий провел в чемпионате Англии 16 матчей, в которых отметился двумя голами и отдал пять результативных передач.

    Источник: Tribalfootball

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    23.01.2017 09:15
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +746

      MU-fanatic 24 января 2017, 00:20

      все верно говоришь бро!!!удачи тебе!!!

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