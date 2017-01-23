Руни заявил, что пока не собирается покидать «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни дал понять, что его все устраивает в команде. Ранее сообщалось, что футболисту в Китае готовы платить 60 миллионов фунтов в год.

«Я был в клубе в течение длительного времени. Конечно, в футболе все часто меняется, я счастлив в «Манчестер Юнайтед». Хочу больше играть. Думаю, у меня еще есть в запасе года два. А дальше посмотрим на ситуацию», – заявил Руни.

В текущем сезоне 31-летний нападающий провел в чемпионате Англии 16 матчей, в которых отметился двумя голами и отдал пять результативных передач.