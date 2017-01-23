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    Глушаков: «Каррера и Капелло схожи по менталитету»

    Капитан «Спарака» Денис Глушаков отметил схожесть главного тренера команды Массимо Карреры и Фабио Капелло во взглядах на футбол. По мнению футболиста, оба специалиста имеют примерно одинаковы менталитет.

    «Менталитет у них одинаковый. И вообще они во многом похожи. В тренировочном процессе, быту, характере. А единственную непохожесть определяет разный возраст. Каррера сравнительно недавно закончил, а у Капелло вон какая тренерская карьера за спиной.

    Возраст возрастом, а Фабио – нормальный адекватный мужик. У меня о нем остались хорошие воспоминания. Он многое мне дал – в жизни, в менталитете», – заявил Глушаков.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    23.01.2017 07:30
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 23 января 2017, 16:43

      Менталитет глушакова теперь всем известен. Менталитет середнячка возобнившего себя суперстаром )))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3795

      serppion 23 января 2017, 12:10

      Глушаков попер со всех щелей. Не та он фигура, чтоб уделять ему столько внимания.

      -1
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 23 января 2017, 09:40

      Вот теперь ясно, что игрокам пообещали по 5 млн. за выигрыш чемпионата.

      1
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      Рейтинг: +222

      Зэб 23 января 2017, 09:36

      Материальный стимул ни кто не отменял.Это в Англии играют за клубные достижения а у нас в основном за деньги.

      0
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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 23 января 2017, 09:10

      За такие призовые можно и поднатужиться!

      0
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      Рейтинг: +752

      alex1004 23 января 2017, 08:58

      Согласен, что только обещанием призовых вопрос не решить, но следует признать, что деньги являются стимулирующим фактором.

      0
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 23 января 2017, 08:51

      Много гуру Глушакова не бывает?

      0
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      Рейтинг: -262

      lekseij2007 23 января 2017, 08:18

      ...но если пообещали 10 млн, то можно.

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