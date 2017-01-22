Серия А. «Аталанта» нанесла поражение «Сампдории», увеличив безвыигрышную серию соперника до шести игр

В матче 21-го тура Серии А «Аталанта» на своем поле добилась победы над «Сампдорией» с минимальным счетом – 1:0. Единственный гол на свой счет записал Алехандро Гомес, реализовавший пенальти в начале второго тайма.

Таким образом, безвыигрышная серия клуба из Генуи теперь составляет шесть встреч кряду.

Победа позволила «Аталанте» набрать 38 очков и подняться на шестое место в турнирной таблице. «Сампдория» же опустился на 16-ю позицию.

Чемпионат Италии. Серия А. 21-й тур

Аталанта – Сампдория – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Гомес, 54 (с пенальти).

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