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    Серия А. «Аталанта» нанесла поражение «Сампдории», увеличив безвыигрышную серию соперника до шести игр

    В матче 21-го тура Серии А «Аталанта» на своем поле добилась победы над «Сампдорией» с минимальным счетом – 1:0. Единственный гол на свой счет записал Алехандро Гомес, реализовавший пенальти в начале второго тайма.

    Таким образом, безвыигрышная серия клуба из Генуи теперь составляет шесть встреч кряду.

    Победа позволила «Аталанте» набрать 38 очков и подняться на шестое место в турнирной таблице. «Сампдория» же опустился на 16-ю позицию.

    Чемпионат Италии. Серия А. 21-й тур

    Аталанта – Сампдория – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Гомес, 54 (с пенальти).

    Календарь Серии А

    Турнирная таблица Серии А

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.01.2017 21:55
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