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    Тевес: «Месси может покинуть «Барселону» только ради одного клуба»

    Нападающий «Шанхай Шэньхуа» Карлос Тевес выразил мнение, что форвард «Барселоны» Лионель Месси может уйти из каталонского клуба только в «Ньюэллс Олд Бойз», воспитанником которого и является 29-летний аргентинец.

    «Трудно, когда отношения длятся столько, сколько у Месси и «Барселоны», но, на мой взгляд, он не покинет команду. Если Лео все же захочет покинуть каталонцев, то только ради возвращения домой и только в один клуб. Это «Ньюэллс Олд Бойз», – сказал Тевес.

    Напомним, контракт Месси с «Барселоной» истекает летом 2018 года. Ранее сообщалось, что руководство каталонского клуба намерено продлить соглашение с футболистом и сделать его самым высокооплачиваемым игроком в мире.

    Источник: Goal.com

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    21.01.2017 21:05
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +476

      Igor Belousov 22 января 2017, 13:13

      Месси не уходи

      0
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      Рейтинг: +27

      Aidosinho 21 января 2017, 21:34

      Китайцы красавчики. Скоро по матч ТВ будут китайский чемп крутить.

      1
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      ...
      Рейтинг: +30

      ЦСКА 2015-2016 > Aidosinho 22 января 2017, 13:19

      чо та долго крутить как там кчмф?или шелми- мелми jfjvkmjflkj короче хрен его знает

      0
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