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Тевес: «Месси может покинуть «Барселону» только ради одного клуба»

21 января 2017, 21:05
3

Нападающий «Шанхай Шэньхуа» Карлос Тевес выразил мнение, что форвард «Барселоны» Лионель Месси может уйти из каталонского клуба только в «Ньюэллс Олд Бойз», воспитанником которого и является 29-летний аргентинец.

«Трудно, когда отношения длятся столько, сколько у Месси и «Барселоны», но, на мой взгляд, он не покинет команду. Если Лео все же захочет покинуть каталонцев, то только ради возвращения домой и только в один клуб. Это «Ньюэллс Олд Бойз», – сказал Тевес.

Напомним, контракт Месси с «Барселоной» истекает летом 2018 года. Ранее сообщалось, что руководство каталонского клуба намерено продлить соглашение с футболистом и сделать его самым высокооплачиваемым игроком в мире.

Источник: Goal.com
Испания. Примера Барселона Шанхай Шэньхуа Месси Лионель Тевес Карлос
Комментарии (3)
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Aidosinho
1485023644
Китайцы красавчики. Скоро по матч ТВ будут китайский чемп крутить.
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Igor Belousov
1485080030
Месси не уходи
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