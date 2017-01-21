Тевес: «Месси может покинуть «Барселону» только ради одного клуба»

Нападающий «Шанхай Шэньхуа» Карлос Тевес выразил мнение, что форвард «Барселоны» Лионель Месси может уйти из каталонского клуба только в «Ньюэллс Олд Бойз», воспитанником которого и является 29-летний аргентинец.

«Трудно, когда отношения длятся столько, сколько у Месси и «Барселоны», но, на мой взгляд, он не покинет команду. Если Лео все же захочет покинуть каталонцев, то только ради возвращения домой и только в один клуб. Это «Ньюэллс Олд Бойз», – сказал Тевес.

Напомним, контракт Месси с «Барселоной» истекает летом 2018 года. Ранее сообщалось, что руководство каталонского клуба намерено продлить соглашение с футболистом и сделать его самым высокооплачиваемым игроком в мире.