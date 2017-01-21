Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Спаллетти заявил, что Наингголан стоит столько же, сколько и Погба

    Главный тренер «Ромы» Лучано Спаллетти заявил, что полузащитник римского клуба Раджа Наингголан стоит столько же, сколько и хавбек «Манчестер Юнайтед» Поль Погба. Напомним, переход француза в стан «красных дьяволов» из «Ювентуса» составил 105 миллионов евро, что стало рекордом.

    «Наингголан стоит как Погба. Раджа – совершенный футболист, крепкий парень. Он скроен из иного материала, чем обычные футболисты. Единственное различие между ним и Погба – возраст. При этом по ценности на поле и вкладу в игру их можно сравнивать», – сказал Спаллетти.

    Напомним, ранее сообщалось, что Наингголан может продолжить карьеру в «Челси».

    Источник: Football Italia

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    21.01.2017 19:06
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +566

      Mr Abdullaev 21 января 2017, 20:27

      никто таких денег не стоит!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1843

      Kulimen 21 января 2017, 20:01

      Не стоит, тот петух жестко распиарен.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11