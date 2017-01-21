Спаллетти заявил, что Наингголан стоит столько же, сколько и Погба

Главный тренер «Ромы» Лучано Спаллетти заявил, что полузащитник римского клуба Раджа Наингголан стоит столько же, сколько и хавбек «Манчестер Юнайтед» Поль Погба. Напомним, переход француза в стан «красных дьяволов» из «Ювентуса» составил 105 миллионов евро, что стало рекордом.

«Наингголан стоит как Погба. Раджа – совершенный футболист, крепкий парень. Он скроен из иного материала, чем обычные футболисты. Единственное различие между ним и Погба – возраст. При этом по ценности на поле и вкладу в игру их можно сравнивать», – сказал Спаллетти.

Напомним, ранее сообщалось, что Наингголан может продолжить карьеру в «Челси».