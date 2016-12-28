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    Наингголан заменит Оскара в «Челси»

    Полузащитник «Ромы» Раджа Наингголан входит в трансферные планы «Челси». В Лондоне рассматривают его кандидатуру в качестве замены Оскару, перешедшему в китайский чемпионат. Напомним, что прошедшим летом англичане уже предпринимали попытку выкупить трансфер 28-летнего игрока сборной Бельгии за 40 миллионов евро, но сделка сорвалась, и в октябре он продлил контракт с «Ромой» до 2020 года.

    В текущем чемпионате Наингголан провел 17 матчей, в которых отметился тремя голами и одной результативной передачей.

    Источник: Football Italia

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    28.12.2016 06:59
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +11

      Dennis_Bergkamp 28 декабря 2016, 13:16

      Ждём его в Вольфсбурге

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      Рейтинг: +1643

      Psih86 28 декабря 2016, 08:00

      Что за дурачок пишет такое?у них как амплуа так и позиции разные,надо ведь думать что пишешь.

      0
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      Рейтинг: +93

      Rorschach krym > Psih86 28 декабря 2016, 11:53

      Оба полузащитника найнголлан более оборонительный что является плюсом

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