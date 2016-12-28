Наингголан заменит Оскара в «Челси»

Полузащитник «Ромы» Раджа Наингголан входит в трансферные планы «Челси». В Лондоне рассматривают его кандидатуру в качестве замены Оскару, перешедшему в китайский чемпионат. Напомним, что прошедшим летом англичане уже предпринимали попытку выкупить трансфер 28-летнего игрока сборной Бельгии за 40 миллионов евро, но сделка сорвалась, и в октябре он продлил контракт с «Ромой» до 2020 года.

В текущем чемпионате Наингголан провел 17 матчей, в которых отметился тремя голами и одной результативной передачей.