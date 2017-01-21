Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Бушманов опроверг информацию о разногласиях с Каррерой

    Главный тренер «Спартака-2» Евгений Бушманов подчеркнул, что у него нет разногласий с наставником главной команды Массимо Каррерой. Ранее сообщалось, что специалист переходит на работу в молодежную сборную России из-за спора с итальянцем.

    «Пишут, что я попрощался с игроками и покинул «Спартак-2»? Предлагаю дождаться официальных объявлений. Они должны появиться в ближайшее время. Что касается информации о том, что я покидаю «Спартак-2» не без участия Карреры, то спора с Массимо, как пишут, у меня не было. Было общение», – сказал Бушманов.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    21.01.2017 17:14
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +431

      aurora5858 22 января 2017, 10:46

      Враги

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +169

      Cuervo 22 января 2017, 06:41

      СМИ как всегда напридумывают,лишь бы гадость какую нибудь написать о СМ)

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11