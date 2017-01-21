Бушманов опроверг информацию о разногласиях с Каррерой

Главный тренер «Спартака-2» Евгений Бушманов подчеркнул, что у него нет разногласий с наставником главной команды Массимо Каррерой. Ранее сообщалось, что специалист переходит на работу в молодежную сборную России из-за спора с итальянцем.

«Пишут, что я попрощался с игроками и покинул «Спартак-2»? Предлагаю дождаться официальных объявлений. Они должны появиться в ближайшее время. Что касается информации о том, что я покидаю «Спартак-2» не без участия Карреры, то спора с Массимо, как пишут, у меня не было. Было общение», – сказал Бушманов.