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    Оздоев: «Если бы хотел уйти из «Рубина», то уже сделал бы это»

    Полузащитник «Рубина» Магомед Оздоев подчеркнул, что не намерен покидать казанскую команду. По словам игрока, будь у него такое желание, он бы его уже реализовал.

    В текущем розыгрыше РФПЛ 24-летний футболист принял участие в девяти встречах, не записав в свой актив ни одного результативного действия.

    – В начале сезона вы стабильно играли в старте, но затем чаще оставались в запасе. Насколько тяжело пережили этот период?

    – Старался быть позитивным. Конечно, порой и расстраивался, но не зацикливался на этом моменте. Такова жизнь. Нельзя останавливаться, прекращать работать, потому что ты становишься футболистом не просто так. Ты десятки лет работаешь не для того, чтобы в один миг из-за нескольких несыгранных матчей падать духом. Я разговаривал с тренерами и решил, что нужно пережить этот момент и работать дальше. Хорошо, что есть конкуренция. И главное, что она идет по спортивному принципу.

    – Мысли об уходе из клуба не было?

    – Нет, абсолютно. Если бы хотел уйти – ушел бы. Но когда руководство приобретает хороших футболистов, значит оно хочет добиваться высоких результатов. Зачем такое место покидать?

    Источник: «Советский спорт»

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    21.01.2017 16:25
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 22 января 2017, 10:05

      Да,в первом круге был почти незаметен..,что-то надо менять.

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