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    Источник: «Барселона» предложила Ракитичу новый контракт

    Полузащитник «Барселоны» Иван Рактич близок к продлению контракта с командой. Клуб предложил хорвату соглашение, рассчитанное до 30 июня 2022 года. Теперь футболист должен принять решение, устраивают ли его предложенные условия.

    Напомним, действующий контракт игрока с клубом истекает летом 2019 года. Ранее сам хавбек отметил, что не хочет покидать «Барселону».

    В нынешнем сезоне Ракитич провел за каталонцев в Примере 13 матчей, в которых забил два гола и сделал одну результативную передачу.

    Источник: Tribalfootball

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    21.01.2017 10:42
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +10

      Макс Cуарес 21 января 2017, 12:52

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