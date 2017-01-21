Источник: «Барселона» предложила Ракитичу новый контракт

Полузащитник «Барселоны» Иван Рактич близок к продлению контракта с командой. Клуб предложил хорвату соглашение, рассчитанное до 30 июня 2022 года. Теперь футболист должен принять решение, устраивают ли его предложенные условия.

Напомним, действующий контракт игрока с клубом истекает летом 2019 года. Ранее сам хавбек отметил, что не хочет покидать «Барселону».

В нынешнем сезоне Ракитич провел за каталонцев в Примере 13 матчей, в которых забил два гола и сделал одну результативную передачу.