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    «Эвертон» опроверг переход Деулофеу в «Милан»

    «Эвертон» не подтвердил сообщения о переходе в «Милан» нападающего команды Жерара Деулофеу. Ранее итальянский клуб в социальных сетях распространил информацию об аренде игрока до конца сезона. Однако «ириски» заявили, что сделка не завершена на данный момент.

    Ранее сообщалось, что «Эвертон» заплатит за полугодичную аренду испанца 500 тысяч евро, а сумма полноценнного выкупа составит 18 миллионов. В текущем сезоне Деулофеу провел в чемпионате Англии 10 матчей, в которых не отметился результативными действиями.

    Источник: Tribalfootball

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    21.01.2017 09:52
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