Фернандеш: «В «Локомотиве» прежде всего интересуют командные призы, а не персональные»

Полузащитник «Локомотива» Мануэль Фернандеш выразил благодарность болельщикам команды за поддержку его в первой части сезона. Поклонники клуба путем голосования признали 30-летнего португальца лучшим игроком железнодорожников по итогам ноября и декабря.

«Спасибо болельщикам за поддержку в том году – для меня это было очень важно. Надеюсь, что мы сможем не раз порадовать их в этом сезоне. И, конечно, нас интересуют прежде всего не персональные, а командные призы», – заявил Фернандеш.

В текущем сезоне полузащитник провел в чемпионате России девять матчей, в которых забил три гола и отдал пять результативных передач.