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    Фернандеш: «В «Локомотиве» прежде всего интересуют командные призы, а не персональные»

    Полузащитник «Локомотива» Мануэль Фернандеш выразил благодарность болельщикам команды за поддержку его в первой части сезона. Поклонники клуба путем голосования признали 30-летнего португальца лучшим игроком железнодорожников по итогам ноября и декабря.

    «Спасибо болельщикам за поддержку в том году – для меня это было очень важно. Надеюсь, что мы сможем не раз порадовать их в этом сезоне. И, конечно, нас интересуют прежде всего не персональные, а командные призы», – заявил Фернандеш.

    В текущем сезоне полузащитник провел в чемпионате России девять матчей, в которых забил три гола и отдал пять результативных передач.

    Источник: ФК «Локомотив»

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    21.01.2017 08:28
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +95

      fon_der_tan 21 января 2017, 18:37

      Best!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +551

      LokoGoGo 21 января 2017, 16:32

      Удачи, Ману

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 21 января 2017, 11:17

      Забудь

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 21 января 2017, 08:37

      Он прав.Надеюсь станет вторым Лоськовым

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +777

      bumer_moscow > Marqello 21 января 2017, 08:43

      Ну это твое мнение никому не интересное и не важное. Бекхем до 42 играл великолепно.

      0
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      Рейтинг: +777

      bumer_moscow > Marqello 21 января 2017, 17:10

      в 38 лет закончил карьеру Бекхем.

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