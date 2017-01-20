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    Боккетти: «Китай – это неуважение к себе и своей карьере»

    Защитник «Спартака» Сальваторе Бокккетти заявил, что ни при каких обстоятельствах не согласился бы на вариант продолжения карьеры в Китае.

    «Буду честен – я бы не поехал в Китай ни за какие деньги. Считаю это неуважением к себе как к футболисту и своей карьере. Понимаю, что есть много достойных игроков, которые об этом только и мечтают, но у каждого свои ценности. Карлос Тевес? Когда он отработает свой сумасшедший контракт в Китае и завершит карьеру, то вполне может стать президентом какой-нибудь страны», – заявил Боккетти.

    По неофициальным данным, в «Шанхай Шеньхуа» Тевес зарабатывает порядка 615 тысяч фунтов в неделю.

    Источник: ТАСС

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    20.01.2017 20:31
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    Комментарии27
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      Рейтинг: +93

      EVGEN13RUS 21 января 2017, 11:23

      Да ладно, предложат, пешком пойдешь до Китая

      0
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      Рейтинг: +10

      Qadji Aleksandr ibn Kosty 21 января 2017, 06:40

      Они ещё будучи молодыми футболистами обеспечили себе старость!это просто жадность!и я согласен с тем что это не увоженные к себе и своей корьере

      0
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      Рейтинг: +10

      Qadji Aleksandr ibn Kosty 21 января 2017, 06:36

      Все верно!Раньше был в моде ОАЭ,США ...Даже не стыдно было продолжить карьеру в Индии

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3197

      Опорник84 21 января 2017, 00:52

      Ну почему на закате карьеры, не поехать подработать на старость! А вот когда Ювентус меняют на Китайский клуб, тут понять сложно!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 21 января 2017, 00:29

      Рис не любит?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +43204

      Амба Нагорск 21 января 2017, 00:08

      Футболисты с низкой социальной ответственностью )

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6979

      1bear 21 января 2017, 00:08

      ...завидуй дальше...

      -3
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      Рейтинг: +156

      Пиво без газа 21 января 2017, 00:01

      за то платят хорошо

      0
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      Рейтинг: +320

      MrRonRSM 20 января 2017, 23:03

      Ну вот насчет не уважения он прав потому что игроки которые ведутся на деньги да и вообще люди, не достойны уважения. А с другой стороны это деньги а деньга сейчас решают все ведь есть семьи и родственники которых можно обеспечить, ну а в конце кажется если ты не плохой футболист тебе и в европе будут норм платить а с их з.п. кажется на все семейство хватит или на пару жизней зачем вот тока туда ехать губить себя я хз....

      2
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      Рейтинг: +320

      MrRonRSM > lra 21 января 2017, 15:08

      Тут понимаешь смотря с чем сравнивать если у тебя вообще нет денег и тебе их предлагают, либо тебе платят норм но предлагают больше в ущерб себе. Я бы выбрал 1 вариант

      0
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      Рейтинг: +11234

      alp 20 января 2017, 22:58

      Когда понял, что тебя туда хер позовут ))

      -1
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