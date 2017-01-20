Боккетти: «Китай – это неуважение к себе и своей карьере»

Защитник «Спартака» Сальваторе Бокккетти заявил, что ни при каких обстоятельствах не согласился бы на вариант продолжения карьеры в Китае.

«Буду честен – я бы не поехал в Китай ни за какие деньги. Считаю это неуважением к себе как к футболисту и своей карьере. Понимаю, что есть много достойных игроков, которые об этом только и мечтают, но у каждого свои ценности. Карлос Тевес? Когда он отработает свой сумасшедший контракт в Китае и завершит карьеру, то вполне может стать президентом какой-нибудь страны», – заявил Боккетти.

По неофициальным данным, в «Шанхай Шеньхуа» Тевес зарабатывает порядка 615 тысяч фунтов в неделю.