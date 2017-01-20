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Боккетти: «Китай – это неуважение к себе и своей карьере»

20 января 2017, 20:31
29

Защитник «Спартака» Сальваторе Бокккетти заявил, что ни при каких обстоятельствах не согласился бы на вариант продолжения карьеры в Китае.

«Буду честен – я бы не поехал в Китай ни за какие деньги. Считаю это неуважением к себе как к футболисту и своей карьере. Понимаю, что есть много достойных игроков, которые об этом только и мечтают, но у каждого свои ценности. Карлос Тевес? Когда он отработает свой сумасшедший контракт в Китае и завершит карьеру, то вполне может стать президентом какой-нибудь страны», – заявил Боккетти.

По неофициальным данным, в «Шанхай Шеньхуа» Тевес зарабатывает порядка 615 тысяч фунтов в неделю.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Спартак Шанхай Шэньхуа Тевес Карлос Боккетти Сальваторе
Комментарии (29)
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filosof sparty
1484934213
Вот и в европейском чемпе про нас также думают
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VVM1964
1484934620
" НИКОГДА НЕ ГОВОРИ - НИКОГДА " ИЛИ ПОПРОСТУ - НЕ ЗАРЕКАЙСЯ .
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CSKA471
1484935560
Зачем так говорить?понимает, что сам бездарь и никогда ему не предложат Китайских денег вот и сотрясает воздух
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Raxor
1484937940
че несет этот боккети сегодня? сначал сравнил спартак с юве, теперь говорит что китай эт позор тип. Китай молодцы, в китае тоже есть фанаты футбола, которые хотят видеть в своих клубах мировых звезд, но из за того, что лига слаба, туда никто не едет. Вот они и берут деньгами
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cska-62
1484938224
Для действующего футболиста экстра-класса уезжать что в Китай, что в Катар, что, простите, даже в Южную Америку, это заканчивать карьеру раньше времени. Ну, а перед пенсией можно, конечно, и на "сухари" заработать... С алмазной крошкой... Если каждая "крошечка" каратов по пять... ))))
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волчарик
1484938910
а к нам в чемпионат перебрался за славой и возможностью выиграть лч?
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hjvfybcn
1484939152
Не позвали чтоли?)
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Garrincha58
1484940689
кому ты нужен кроме свинарника
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alp
1484942306
Когда понял, что тебя туда хер позовут ))
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1bear
1484946496
...завидуй дальше...
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