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    Самедов: «Встретили в «Спартаке» потрясающе!»

    Новобранец «Спартака» Александр Самедов признался, что был потрясен тем приемом, который ему оказали в команде.

    «В «Спартаке» все нравится, просто великолепно. Главное сейчас – набрать кондиции. Пока чувствуется усталость, но я надеюсь, что через пару тренировок обрету игровой ритм. На тренировке преимущественно взаимодействую с Денисом Глушаковым? Наверное, по старой памяти, мы и в автобусе рядом сидим», – рассказал Самедов.

    Напомним, что в нынешнем сезоне экс-игрок «Локомотива» провел 17 матчей, забил пять мячей и отдал две голевые передачи. Его контракт с красно-белыми вступил в силу с 18 января текущего года.

    Источник: ФК «Спартак»

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    20.01.2017 19:41
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 20 января 2017, 22:38

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Я понимаю что у вас от такой информации,и судя по плюсикам что вы друг другу ставите, командный оргазм,но не рановато-ли?Пока ещё ничего не выиграно.

      -4
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 > VVM1964 20 января 2017, 23:03

      Шапкозакидательство ещё никому не помогало особенно в России.У нас достаточно написать в газете хвалебный отзыв и через месяц,другой смотришь - пропал игрок.И те же кто хвалил поливают грязью.

      0
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      Рейтинг: +5904

      mialkov 20 января 2017, 20:29

      Надеюсь, что вместе с Глушаковым создадите двойку похоронщиков соперников Спартака!

      8
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      Рейтинг: +112

      Apocalypse 20 января 2017, 20:19

      Мне почему-то кажется, что его вместо постоянно травмировающегося Жано взяли. Квинси уйдёт играть в центр.

      3
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      Рейтинг: +332

      Gazelvagen877 20 января 2017, 20:00

      Дай Бог тебе силушки богатырской,Сашок!!!!

      7
      Ответить
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      Рейтинг: +752

      Maxim Nik 20 января 2017, 19:58

      Удачи!

      5
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