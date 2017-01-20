Самедов: «Встретили в «Спартаке» потрясающе!»

Новобранец «Спартака» Александр Самедов признался, что был потрясен тем приемом, который ему оказали в команде.

«В «Спартаке» все нравится, просто великолепно. Главное сейчас – набрать кондиции. Пока чувствуется усталость, но я надеюсь, что через пару тренировок обрету игровой ритм. На тренировке преимущественно взаимодействую с Денисом Глушаковым? Наверное, по старой памяти, мы и в автобусе рядом сидим», – рассказал Самедов.

Напомним, что в нынешнем сезоне экс-игрок «Локомотива» провел 17 матчей, забил пять мячей и отдал две голевые передачи. Его контракт с красно-белыми вступил в силу с 18 января текущего года.