На просмотре в ЦСКА находится нападающий Джафар

ЦСКА продолжает подготовку к возобновлению сезона РФПЛ. Как сообщает пресс-служба московского клуба, на просмотре в команде находится нападающий Джафар. Он должен принять участие в ближайших матчах на сборе в Испании. При этом какая-либо информация о футболисте не сообщается.

Напомним, что 21 января подопечные Виктора Гончаренко сыграют с «Воленом», 22 января – с «Пястом».

На данный момент ЦСКА занимает в турнирной таблице РФПЛ третье место, отставая от лидирующего «Спартака» на восемь очков.