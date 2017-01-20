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    На просмотре в ЦСКА находится нападающий Джафар

    ЦСКА продолжает подготовку к возобновлению сезона РФПЛ. Как сообщает пресс-служба московского клуба, на просмотре в команде находится нападающий Джафар. Он должен принять участие в ближайших матчах на сборе в Испании. При этом какая-либо информация о футболисте не сообщается.

    Напомним, что 21 января подопечные Виктора Гончаренко сыграют с «Воленом», 22 января – с «Пястом».

    На данный момент ЦСКА занимает в турнирной таблице РФПЛ третье место, отставая от лидирующего «Спартака» на восемь очков.

    Источник: Twitter

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    20.01.2017 18:28
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +286

      Cant Stop 21 января 2017, 01:03

      посмотреть бы на что он способен нарезку

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24

      Пантелеев 20 января 2017, 21:36

      Очередной бесплатный новичок с пляжа.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +420

      яйва-яйва 20 января 2017, 20:54

      отлично!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +249

      Alek7183 20 января 2017, 20:13

      Будет гипнотизировать защитников соперника.)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1843

      Kulimen 20 января 2017, 20:00

      И кто это вообще такой? Уже б писале,что на поле присутствует араб и хватит подробностей.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +40

      mukhakha 20 января 2017, 19:21

      Скоро приедут еще Абу и Яго

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18

      Moonlight21 20 января 2017, 19:12

      Армейцы продолжают лепить футболеров из говна. Через пару лет продадут в Англию или Францию где он не заиграет, потом заберут на полгода в аренду, а потом он уедет доигрывать на родину. Классика

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2386

      shurik45 > Moonlight21 20 января 2017, 19:54

      Не поверишь ,я тоже в шоке.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi 20 января 2017, 19:05

      Псевдоним Джамшуда.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +56

      doktor 100 20 января 2017, 18:39

      Байрамов Самир Джафар оглы


      вот этот что ли?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11

      CyberSci > doktor 100 20 января 2017, 18:49

      Вахахаха :D

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 20 января 2017, 18:34

      Ирисметов?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +301

      myelementisearth > Asbjorn 20 января 2017, 18:38

      Нет, тот самый, который Аладдина чуть не кончил.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +699

      тётя ASYA > Asbjorn 20 января 2017, 18:39

      точняк

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +175

      Seamus > myelementisearth 20 января 2017, 18:42

      А попугай Яго, наверное, его агент)))

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +262

      spartak_88 > Asbjorn 20 января 2017, 18:47

      да Жафар (Джафар) Турсумбаевич Ирисметов

      хддд он же тренер

      0
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      ...
      Рейтинг: +2316

      кошмарик > Asbjorn 20 января 2017, 18:48

      вау.. уж забыл что такой был..

      0
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