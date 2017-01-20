Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Ракитич не планирует уходить из «Барселоны» и хочет продлить контракт с клубом

    Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич выразил желание продлить контракт с каталонским клубом. Напомним, ранее сообщалось, что 28-летний хорват может перейти в «Манчестер Сити», однако позднее в руководстве сине-гранатовых заявили, что ведут переговоры о новом соглашении с игроком.

    «Я с нетерпением жду момента, когда мы сядем за стол переговоров и договоримся о продлении контракта. Надеюсь остаться в этом клубе на долгие годы», – сказал Ракитич.

    Напомним, действующий контракт Ракитича с «Барселоной» рассчитан до лета 2019 года. В нынешнем сезоне полузащитник провел за каталонцев в Примере 13 матчей, в которых забил два гола и сделал одну результативную передачу.

    Источник: Skysports

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    20.01.2017 14:01
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +232

      Luis Figo 21 января 2017, 07:15

      Ракитич, куда уже продлевать тебе же почти 29 лет и к 2019 ому будет 31! Тут молодежь подрастает, место надо освобождать! ))

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11