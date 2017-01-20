Ракитич не планирует уходить из «Барселоны» и хочет продлить контракт с клубом

Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич выразил желание продлить контракт с каталонским клубом. Напомним, ранее сообщалось, что 28-летний хорват может перейти в «Манчестер Сити», однако позднее в руководстве сине-гранатовых заявили, что ведут переговоры о новом соглашении с игроком.

«Я с нетерпением жду момента, когда мы сядем за стол переговоров и договоримся о продлении контракта. Надеюсь остаться в этом клубе на долгие годы», – сказал Ракитич.

Напомним, действующий контракт Ракитича с «Барселоной» рассчитан до лета 2019 года. В нынешнем сезоне полузащитник провел за каталонцев в Примере 13 матчей, в которых забил два гола и сделал одну результативную передачу.