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    Макаренко покинул киевское «Динамо»

    Защитник Евгений Макаренко покинул расположение киевского «Динамо». Контракт 25-летнего футболиста подошел к концу в декабре 2016 года. Ему было предложено новое соглашение с существенным понижением заработной платы, но игрок отказался от такого варианта.

    Макаренко является воспитанником «Динамо». Он провел за бело-голубых 61 матч, в которых забил два гола. Также он провел три матча в составе сборной Украины.

    В текущем сезоне Макаренко сыграл за «Динамо»13 матчей во всех турнирах и забил один гол.

    Источник: ФК «Динамо» Киев

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    20.01.2017 06:03
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