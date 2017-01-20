Макаренко покинул киевское «Динамо»

Защитник Евгений Макаренко покинул расположение киевского «Динамо». Контракт 25-летнего футболиста подошел к концу в декабре 2016 года. Ему было предложено новое соглашение с существенным понижением заработной платы, но игрок отказался от такого варианта.

Макаренко является воспитанником «Динамо». Он провел за бело-голубых 61 матч, в которых забил два гола. Также он провел три матча в составе сборной Украины.

В текущем сезоне Макаренко сыграл за «Динамо»13 матчей во всех турнирах и забил один гол.