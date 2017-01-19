Кубок африканских наций. Сборная Сенегала обыграла Зимбабве и захватила лидерство в группе

В рамках Кубка африканских наций сборная Сенегала уверенно разобралась с командой Зимбабве и возглавила группу «В».
Счет в матче на 9-й минуте открыл Садьо Мане, а на 14-й Анри Севе удвоил перевес сенегальцев. Таким образом, Сенегал после двух туров со стопроцентным результатом идет первым, далее с тремя очками расположился Тунис, Алжир и Зимбабве имеют в своем активе по одному баллу.
Кубок африканский наций. Группа В. 2-й тур
Сенегал – Зимбабве – 2:0 (2:0)
Голы: 1:0 – Мане, 9; 2:0 – Севе, 14.
Календарь Кубка африканских наций
Источник: Бомбардир.ру