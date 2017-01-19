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Главный судья:
Редуан Джийед
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Сенегал - Зимбабве

19.01.2017, Четверг, 22:00 мск Франсвилль, стадион Стад де Франсвилль Кубок африканских наций, 2 тур Сенегал - Зимбабве
Обзор матча
Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
1. Сенегал 3 2 1 0 6:2 +4 7
2. Тунис 3 2 0 1 6:5 +1 6
3. Алжир 3 0 2 1 5:6 -1 2
4. Зимбабве 3 0 1 2 4:8 -4 1
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    Рейтинг: +8

    Эрик99 20 января 2017, 07:42

    очень круто

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    Рейтинг: +12

    Рафис 19 января 2017, 09:52

    Сенегал

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