Иличевич не исключает, что может остаться в России

Бывший игрок «Анжи» Иво Иличевич прокомментировал свой уход из махачкалинского клуба, отметив при этом, что может остаться в России.

«Меня все устраивало в «Анжи», но со сменой руководства произошли некоторые изменения, и в команде не стали препятствовать моему желанию уйти. Я попробовал что-то новое в России и не могу исключать, что продолжу карьеру именно здесь», – рассказал футболист.

В нынешнем сезоне Иличевич провел 12 матчей за «Анжи», забил два мяча и отдал одну голевую передачу.