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  • «Спартак» подарил комлект формы трехлетнему болельщику из Аргентины

«Спартак» подарил комлект формы трехлетнему болельщику из Аргентины

19 января 2017, 16:20
12

Московский «Спартак» в канун Рождества выслал комплект игровой формы трехлетнему аргентинцу по имени Исидро, который стал популярен в социальных сетях благодаря фотографии в шапке красно-белых.

«Все началось в 2007–2009 годах. Я жил в Москве. Его папа приехал к нам в гости, и здесь он купил шапку «Спартака». Спустя много лет, когда родился Исидро, отец надел на него эту шапку. Шапка настолько понравилась мальчику, что зимой он носит только ее. Правда Аргентина не такая холодная, как Москва, но когда холодно, он надевает только эту шапку. Исидро очень активный и забавный мальчик. Очень круто себя чувствует в своей новой форме. Он пока мал, но я уверен, что он будет играть в футбол.

Теперь мы планируем посетить чемпионат мира по футболу в России вместе с внуком. По такому случаю Исидро прилетит в Москву обязательно в шарфе «Спартака», – цитирует дедушку мальчика Улиссеса де ла Ордена Life.

После первого круга чемпионата России столичный клуб лидирует в чемпионской гонке.

Источник: Life
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (12)
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alll-1
1484833824
молодец пацан лупит так что башмаки летят
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АЛЕКС 58
1484834339
Это пример всем,кто одевает форму Спартака,и говорит,что с детства мечтал играть за красно-белых!!!
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alll-1
1484834774
месси уже нервно курит в сторонке
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Apocalypse
1484840415
Опять вертикальное видео :(
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Morohir
1484845295
Вызывает чувства умиления, пустяковая новость, но порадовала)
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Dellleone
1484848729
Новая "народная" команда в Аргентине
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lebron777
1484850190
и нам бы билетик на игру достать
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dudarik
1484851058
Надо брать!
Ответить
B.G.
1484852262
забавный пацанчик
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Protosser
1484895200
Что за чушь?) Какой "болельщик"?) "«Спартак» подарил комлект формы трехлетнему МАЛЬЧИКУ из Аргентины"
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