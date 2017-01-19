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    «Спартак» подарил комлект формы трехлетнему болельщику из Аргентины

    Московский «Спартак» в канун Рождества выслал комплект игровой формы трехлетнему аргентинцу по имени Исидро, который стал популярен в социальных сетях благодаря фотографии в шапке красно-белых.

    «Все началось в 2007–2009 годах. Я жил в Москве. Его папа приехал к нам в гости, и здесь он купил шапку «Спартака». Спустя много лет, когда родился Исидро, отец надел на него эту шапку. Шапка настолько понравилась мальчику, что зимой он носит только ее. Правда Аргентина не такая холодная, как Москва, но когда холодно, он надевает только эту шапку. Исидро очень активный и забавный мальчик. Очень круто себя чувствует в своей новой форме. Он пока мал, но я уверен, что он будет играть в футбол.

    Теперь мы планируем посетить чемпионат мира по футболу в России вместе с внуком. По такому случаю Исидро прилетит в Москву обязательно в шарфе «Спартака», – цитирует дедушку мальчика Улиссеса де ла Ордена Life.

    После первого круга чемпионата России столичный клуб лидирует в чемпионской гонке.

    Источник: Life

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    19.01.2017 16:20
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    Комментарии12
    ...
    • ...
      Рейтинг: -186

      Protosser 20 января 2017, 09:53

      Что за чушь?) Какой "болельщик"?)
      "«Спартак» подарил комлект формы трехлетнему МАЛЬЧИКУ из Аргентины"

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2501

      B.G. 19 января 2017, 21:57

      забавный пацанчик

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +295

      dudarik 19 января 2017, 21:37

      Надо брать!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +76

      lebron777 19 января 2017, 21:23

      и нам бы билетик на игру достать

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2492

      Dellleone 19 января 2017, 20:58

      Новая "народная" команда в Аргентине

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +61

      Morohir 19 января 2017, 20:01

      Вызывает чувства умиления, пустяковая новость, но порадовала)

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +752

      Maxim Nik 19 января 2017, 19:42

      Масштабно.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +112

      Apocalypse 19 января 2017, 18:40

      Опять вертикальное видео :(

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +112

      Apocalypse > Apocalypse 19 января 2017, 22:08

      Дизлайкать-то за что? Видео реально вертикальное! А так молодцы.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +933

      alll-1 19 января 2017, 17:06

      месси уже нервно курит в сторонке

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2566

      АЛЕКС 58 19 января 2017, 16:58

      Это пример всем,кто одевает форму Спартака,и говорит,что с детства мечтал играть за красно-белых!!!

      2
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