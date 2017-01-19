«Спартак» подарил комлект формы трехлетнему болельщику из Аргентины

Московский «Спартак» в канун Рождества выслал комплект игровой формы трехлетнему аргентинцу по имени Исидро, который стал популярен в социальных сетях благодаря фотографии в шапке красно-белых.

«Все началось в 2007–2009 годах. Я жил в Москве. Его папа приехал к нам в гости, и здесь он купил шапку «Спартака». Спустя много лет, когда родился Исидро, отец надел на него эту шапку. Шапка настолько понравилась мальчику, что зимой он носит только ее. Правда Аргентина не такая холодная, как Москва, но когда холодно, он надевает только эту шапку. Исидро очень активный и забавный мальчик. Очень круто себя чувствует в своей новой форме. Он пока мал, но я уверен, что он будет играть в футбол.

Теперь мы планируем посетить чемпионат мира по футболу в России вместе с внуком. По такому случаю Исидро прилетит в Москву обязательно в шарфе «Спартака», – цитирует дедушку мальчика Улиссеса де ла Ордена Life.

После первого круга чемпионата России столичный клуб лидирует в чемпионской гонке.